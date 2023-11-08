10 старых игр, которые все еще поражают своей графикой

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За последние 20 лет игровую индустрию сильно прокачали, но качество картинки поражает даже в давно вышедших Half Life 2 и Far Cry 2. Перечислили самые завораживающие игры прошлого, где графика до сих пор остается топовой.
Оригинальная Half-Life произвела фурор: игра от Valve получила более 50 наград и призов. Однако с выходом второй части Гейб Ньюэлл торопиться не хотел, особенно после того, как на Е3 2003 показали трейлер новинки без его ведома.
Компания производит игры на собственном движке Source, делая упор на сюжет и окружение. Half-Life 2 произвела революцию в жанре, в частности из-за прорывной физики и лицевой анимации. Главной фишкой игры считается взаимодействие с окружающим миром.
Разработчики корпели над каждой мелочью: трогать, бить, кидать можно фактически любой предмет. Среди игрового комьюнити до сих пор ходят слухи (то ли недоработка, то ли локальный мем) — если поставить перед собой бутылку во время драки, то враг сочтет это за укрытие, а его пули не смогут пробить стекло.
Far Cry 2 остается одной из самых потрясающих игр с точки зрения графики. Здесь изумительный колорит саванн, невероятное освещение, детализация текстур и реалистичная физика. Игра ведет себя словно это реальный мир — для этого создали новый движок Dunia, который Ubisoft использует по сей день.
Dunia опережал свое время. Это позволило реализовать множество визуальных эффектов: частично разрушаемое окружение, где даже по листьям можно стрелять, мощный огонь, атмосферная система погоды — это лишь малая часть возможностей движка. Все это в сочетании с поддержкой многоядерных процессоров во времена, когда такие технологии только начинали внедряться, демонстрирует, почему Far Cry 2 остается шедевром индустрии.
Для своего времени игра вышла достаточно красивой: система освещения и улучшенные текстуры не уступают в визуальном плане другим играм, опережающим ее релиз. Над освещением Capcom особенно постаралась: лесной массив выглядит пышно, вокруг пестрят цвета, а физика игры позволяет видеть на экране лучи, пробивающиеся сквозь кроны деревьев.
Визуальные эффекты при взмахах меча, такие как красное свечение при восстании и пламя при атаках бывшей Красной Королевы, очень приятны.
L.A. Noire (2011)
Графика игры от Rockstar и Team Bondi преподнесла пользователям множество сюрпризов — особенно зашла новая технология захвата движений лица. Суть в том, что разработчики записали 3D-модели живых актеров, а затем круто интегрировали их в игровой мир. Результаты этого эксперимента оказались впечатляющими: ранее цифровые персонажи неспособны были передать такое количество настоящих эмоций, как это удалось достичь Team Bondi.
Допросы, демонстрирующие потрясающую лицевую анимацию, — самая захватывающая фишка L.A. Noire. Когда игрок читает в мимике подозреваемого признаки уловок, то создаются соответствующие варианты реакций: поверить, усомниться или обвинить его во лжи. Интересно, что это игра с открытым миром — редкость в детективном жанре. Атмосфера пропитана духом Лос-Анджелеса 40-х. Игроки погружаются в эпоху частных сыщиков и американских «кадиллаков».
Аналог GTA, но с совершенно другой историей. Механика вождения на высоте: множество различных транспортных средств создает уникальные ощущения от потрепанных мотоциклов и огромных промышленных грузовиков до мощных седанов и дорогих спортивных автомобилей.
Авторы создали невероятно насыщенную версию Гонконга, где интересно исследовать и открывать для себя новые места. И точно так же сражаться — будь то кулаками, оружием ближнего боя или огнестрельным оружием.
В дополнение к насыщенной кампании игрокам уготована масса предметов коллекционирования, а также множество побочных квестов. Короче говоря, Sleeping Dogs обязательно заставит пользователя быть очень занятым не только сюжетом, но и просто всем, что можно сделать.
Прошло девять лет с момента выхода последней игры серии, но для главного героя мало что изменилось. К счастью, Max Payne 3 не ограничивается простым переживанием прошлого и принимает смелые стилистические и повествовательные решения, чтобы избежать застоя.
Смена локации подчеркивается множеством кинематографических эффектов: линии развертки, хроматическая аберрация, смещение пленки. Поначалу все это кажется слишком уж шумным и отвлекающим, но через некоторое время акклиматизируешься, и это становится частью своеобразной текстуры игры.
Полностью разрушаемое окружение игры усиливает перестрелки — видеть, как воздух соткан из спиральных пуль, разбитого стекла и шлейфов измельченной бумаги, действительно захватывающе.
Игры GTA всегда привлекали игроков динамичным геймплеем и крутыми тачками. С выходом пятой части Rockstar тщательно проработала визуал, сделав улицы Лос-Сантоса максимально похожими на реальный мегаполис. Даже машины вполне реалистичны, а с учетом кастома — их порой не отличить от прототипов из жизни.
Освещение в GTA 5 тоже выделяется на фоне других игр. Закаты и восходы солнца отбрасывают динамичные тени, а неоновое сияние ночного Лос-Сантоса — отдельная эстетика игры. Дождь, туман и грозы в GTA 5 не всегда в почете — авто часто буксует, зато как красиво получается дрифтить. А про драки на вертолетах лучше забыть. Однако это не мешает игрокам наслаждаться атмосферой, которая создается за счет реалистичности природных явлений.
В наши дни супердетализированная графика не редкость в играх, но эффект, который она производит на пользователя в Crysis 3, просто поражает. Вспышки молний отражаются от полов и дверей, ветер раздувает брезент, а капли дождя скользят по козырьку нанокостюма. Прожекторы вертолетов добавляют еще больше деталей, и особенно в начале этот реализм просто ошеломляет.
Но мир не просто красив, он удивительно функционален, что является ключевым компонентом игрового процесса. В некоторых шутерах, где действие происходит в замкнутом пространстве и не требует визуального оформления, приходится пробираться по тропинкам или искать другие способы. Crysis 3 же балует своего героя игровым разнообразием.
Это линейный шутер, который часто дает вам пространство для исследования: под этим можно понимать и поиск потайного шкафчика с драгоценными пулями, и исследование целой пристройки, набитой неприятными сюрпризами.
Игра создана для того, чтобы ею наслаждались, а не проходили наспех. Это наиболее очевидно в поселениях, на которые игроки периодически натыкаются; почти у каждого персонажа, а их всегда много, в арсенале большой запас диалогов.
Скрытность — самая приятная боевая механика здесь, которая завязана на игре со светом. Во всех больших комнатах с врагами есть тумблеры, которые можно легко переключить. Охранники в этой ветхой обстановке привыкли к переменчивому освещению и поэтому не паникуют при временном отключении света. Вместо этого они используют закрепленные на головах фонарики и посылают кого-нибудь проверить ящик.
Графика — одно из главных достоинств Ryse. Игра восхищает тщательной проработкой деталей, а суперсэмплинг позволяет значительно улучшить качество графики Ryse. Кроме того, игра может похвастаться множеством потрясающих локаций, которые служат отличной демонстрацией этих возможностей.
Рим выглядит красиво и очень детально: разработкой игры занималась студия, выпустившая серию Crysis — CryEngine. Среди комьюнити куча восторженных отзывов о ярких сценах и невероятной физике во время эпичных боев. Сцены казней — жестокие, вязкие и с большим количеством различных анимаций. При этом игра прилично оптимизирована, поэтому геймплей плавный и приятный.