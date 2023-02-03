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3 февраля, 23:07

Международный союз велосипедистов поддержал МОК в вопросе допуска россиян на соревнования

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Правление Международного союза велосипедистов (UCI) поддержало рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

«Правление приняло решение поддержать резолюцию исполкома МОК от 25 января 2023 года. Возможное участие россиян и белорусов может быть предусмотрено в соответствии со следующими строгими условиями.

Спортсмены будут соревноваться в качестве нейтральных атлетов и не будут представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Соревноваться смогут только те, кто не пошел против мирной миссии МОК, активно поддержав войну на Украине, и те, кто полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, проверка будет проводиться для каждого заявленного спортсмена», — приводит ТАСС сообщение UCI.

В организации также подчеркнули, что Россия и Белоруссия по-прежнему не смогут претендовать на проведение соревнований под эгидой организации, а национальные чемпионаты России и Белоруссии не будут зарегистрированы в календаре.

UCI призвал правительства уважать независимость олимпийского движения, его позиции и политический нейтралитет.

«Нужно подчеркнуть право всех спортсменов, независимо от их национальности, на обращение без дискриминации, как заявили эксперты ООН», — отметили в UCI.

В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.

Источник: ТАСС
МОК
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