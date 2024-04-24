Левитин назвал участие в Олимпиаде личным правом каждого спортсмена

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что каждый российский спортсмен вправе выбирать, стоит ли ему ехать на Олимпийские игры в Париже.

«Олимпиада — это Олимпиада не стран, а спортсменов, — приводит ТАСС слова Левитина. — Здесь позиция такая, что это право каждого спортсмена, и если спортсмен решит ехать на Олимпийские игры, он туда едет в качестве нейтрального спортсмена».

По его словам, главное — не подписывать документов, дискриминирующих участников специальной военной операции.

«Но самое главное, что он не должен подписывать никаких документов, которые дискриминируют ту работу, которую делают ребята там, на передовой», — подчеркнул Левитин.

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Париже (26 июля по 11 августа) только в нейтральном статусе и соблюдении ряда жестких условий.