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Сегодня, 11:15

Цитович рассказал, что УЕФА постарается вернуть российских делегатов на международные матчи

Виктория Кравченко
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Администрация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила Российскому футбольному союзу (РФС), что попробует вернуть российских делегатов на международные матчи.

Делегат УЕФА и комиссар РФС Иван Цитович рассказал, что администрация УЕФА написала письма о том, что постарается начать назначать россиян на международные матчи.

«Российских делегатов, как и судей, практически не назначают [на международные матчи]. Администрация УЕФА написала письма нам, что они попробуют вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран», — цитирует Цитовича ТАСС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/20645655
УЕФА
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