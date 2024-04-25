Цитович рассказал, что УЕФА постарается вернуть российских делегатов на международные матчи

Сегодня, 11:15
Администрация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила Российскому футбольному союзу (РФС), что попробует вернуть российских делегатов на международные матчи.
Делегат УЕФА и комиссар РФС Иван Цитович рассказал, что администрация УЕФА написала письма о том, что постарается начать назначать россиян на международные матчи.
«Российских делегатов, как и судей, практически не назначают [на международные матчи]. Администрация УЕФА написала письма нам, что они попробуют вернуть нас и начнут назначать на какие-то матчи, но это будет очень ограниченное количество игр и стран», — цитирует Цитовича ТАСС.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.