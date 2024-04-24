«Для разных стран применяются разные правила». Могут ли пересмотреть «дело Валиевой» из-за скандала с китайцами?

Сегодня, 08:45
Антидопинговое агентство США (USADA) потребовало срочного независимого расследования истории с оправданием летом 2021 года двух десятков китайских пловцов, пойманных на запрещенном триметазидине и избежавших наказания по причине «заражения от внешней среды». По мнению американцев, из-за этого скандала Всемирное агентство (ВАДА) должно быть реформировано, поскольку использовало двойные стандарты и не выполнило своей роли «сторожевого пса чистого спорта». Насколько реальны угрозы и какая польза от этих разборок России? Реально ли, например, благодаря вскрывшейся информации пересмотреть дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была наказана за триметазидин четырехлетней дисквалификацией?
Напомню, что на прошлой неделе в западные СМИ просочилась информация о нехорошем инциденте, имевшем место накануне Олимпиады в Токио в июне 2021 года. Тогда 23 пловца из Китая во время тренировочных сборов сдали положительные анализы на кардиологический препарат триметазидин, но были оправданы из-за низкой концентрации и «случайного заражения». ВАДА не сумело организовать собственного расследования из-за пандемии и не стало давать делу ход, после чего попавшиеся поехали на Олимпиаду в Токио и завоевали там медали. Лишь через год Международное агентство по тестированию (ITA) начало бить тревогу, а вскоре к нему с подачи американских спецслужб подключилось антидопинговое агентство США (USADA). Последнее заинтересовано в раздувании скандала, поскольку в случае наказания китайцев задним числом их награды с Игр-2020 в основном перейдут американским спортсменам.
История действительно выглядит неоднозначно. Например, все пойманные пловцы проживали в одном отеле, а их коллеги, остановившиеся в других гостиницах, оставались «чистыми». Кроме того, концентрация препарата в образцах оказалась очень низкой, а положительные пробы одних и тех же спортсменов перемежались с отрицательными. Это дало основания китайской полиции (которая была привлечена к расследованию) утверждать, что триметазидин содержался в пище, специях или во «внешней среде» отеля. Например, на рабочих поверхностях кухни, в вытяжке и в канализации. Как именно туда попал препарат, осталось неясным. Но юристы ВАДА сочли, что выиграть такое мутное дело нереально, и его по-тихому закрыли.
Однако теперь USADA заявляет, что молчание чиновников из Монреаля в такой ситуации было преступным. «ВАДА должно было предупредить спортсменов во всем мире о риске заражения триметазидином из внешней среды, — говорится в заявлении американского агентства. — Была ли предоставлена информация о подобной вероятности арбитрам CAS в ходе разбирательства по делу Камилы Валиевой? Избирательное и корыстное применение санкций, а также ситуация, при которой в разных странах могут применяться разные правила, подрывает доверие к чистому спорту и ценностям олимпийского движения». Кроме того, в USADA утверждают, что руководство ВАДА манипулирует данными о том, что концентрация допинга в пробах китайцев в разы ниже, чем у российской фигуристки.
В образце Валиевой с чемпионата России 2022 года обнаружили 2,1 нг/мл триметазидина. В случае с пловцами речь идет о показателе менее 1 нг/мл. Однако, по данным американцев, в отдельных случаях концентрации допинга у Камилы и китайцев сопоставимы, о чем ВАДА деликатно молчит. Разумеется, USADA обнародовало этот компромат не для того, чтобы оправдать россиянку, а в собственных корыстных интересах. В прошлом само американское агентство неоднократно выносило странные оправдательные приговоры. Однако не воспользоваться ситуацией со стороны адвокатов Валиевой в процессе апелляции в швейцарском трибунале будет просто глупо. Сокрытие в CAS важных фактов — весомое основание для возвращения дела Камилы на пересмотр в арбитраж.
На самом деле версия с заражением допингом через воздух выглядит очень странно. Триметазидин — это не вирус, и сам по себе он размножаться не может. Чтобы «инфицировать» еду или посуду, а потом еще остаться в организме человека после переработки продукта, концентрация препарата во внешней среде должна быть просто запредельной. Кроме того, непонятной выглядит ситуация, при которой пойманных китайцев не отстранили на время расследования — оно оказалось таким сверхоперативным, что инцидент не имел для спортсменов вообще никаких последствий. Придраться действительно есть к чему, и USADA теперь требует независимого расследования, причем «ради идеалов чистоты спорта» его необходимо провести буквально за три месяца — до начала Олимпиады в Париже.
«Мы призываем совет директоров ВАДА проанализировать ситуацию, в которой 23 положительных теста китайских спортсменов были скрыты, и это вопреки правилам произошло без каких-либо последствий, — говорится в заявлении USADA. — Готовность ВАДА закрыть глаза, связать себе руки и утверждать, что оно будет проделывать это и в дальнейшем, является ударом в спину чистым атлетам. Срок исковой давности в этом случае не истек, и возможности применения правил и надлежащей правовой процедуры все еще реальны. Все спортсмены, спонсоры и болельщики олимпийского движения заслуживают настоящего сторожевого пса, у которого есть зубы и решимость справедливо и единообразно применять правила. На предстоящей Олимпиаде мир спорта и общественность отчаянно нуждаются в заслуживающей доверия глобальной антидопинговой системе».
Антидопинговое агентство США считает данную историю провалом и хочет использовать ее как повод для реформирования ВАДА. На самом деле американцы давно выражали недовольство недостаточно радикальной политикой Всемирного агентства и не слишком активным продвижением интересов своей страны как главного спонсора мирового антидопинга. И даже угрожали приостановить перечисление взносов в бюджет агентства. Чем обернется нынешняя ситуация, сказать сложно. Но, если США придержат 3,6 миллиона долларов, которые должны перечислить ВАДА в 2024 году, это создаст серьезные проблемы. Ведь у агентства непонятки также с выплатой 1,3 миллиона от России. Общий бюджет организации на текущий год составляет 52,4 миллиона долларов.
В целом «китайское дело» грозит ВАДА серьезным кризисом. Его уже начинают сравнивать с «русским скандалом», который полыхает с 2015 года, хотя масштабы пока несопоставимы. В 2009 году у всемирного агентства уже были разборки с Евросоюзом из-за внесоревновательных тестов, но тогда конфликт удалось быстро замять. За кого «болеть» России в нынешнем конфликте, сказать сложно. С одной стороны, ВАДА — крайне недружественная для нас организация, с другой — у радикалов из USADA русофобия проявляется еще более явно. В общем, к взаимному обливанию помоями наших врагов лучше относиться с практической точки зрения — как к хорошему шансу ослабить драконовский приговор в отношении Камилы Валиевой.