«Для разных стран применяются разные правила». Могут ли пересмотреть «дело Валиевой» из-за скандала с китайцами?

Американское антидопинговое агентство в жесткой форме требует реформировать ВАДА после истории с оправданием пловцов из Китая за триметазидин.

Антидопинговое агентство США (USADA) потребовало срочного независимого расследования истории с оправданием летом 2021 года двух десятков китайских пловцов, пойманных на запрещенном триметазидине и избежавших наказания по причине «заражения от внешней среды». По мнению американцев, из-за этого скандала Всемирное агентство (ВАДА) должно быть реформировано, поскольку использовало двойные стандарты и не выполнило своей роли «сторожевого пса чистого спорта». Насколько реальны угрозы и какая польза от этих разборок России? Реально ли, например, благодаря вскрывшейся информации пересмотреть дело российской фигуристки Камилы Валиевой, которая была наказана за триметазидин четырехлетней дисквалификацией?

Заражение через внешнюю среду

Напомню, что на прошлой неделе в западные СМИ просочилась информация о нехорошем инциденте, имевшем место накануне Олимпиады в Токио в июне 2021 года. Тогда 23 пловца из Китая во время тренировочных сборов сдали положительные анализы на кардиологический препарат триметазидин, но были оправданы из-за низкой концентрации и «случайного заражения». ВАДА не сумело организовать собственного расследования из-за пандемии и не стало давать делу ход, после чего попавшиеся поехали на Олимпиаду в Токио и завоевали там медали. Лишь через год Международное агентство по тестированию (ITA) начало бить тревогу, а вскоре к нему с подачи американских спецслужб подключилось антидопинговое агентство США (USADA). Последнее заинтересовано в раздувании скандала, поскольку в случае наказания китайцев задним числом их награды с Игр-2020 в основном перейдут американским спортсменам.

История действительно выглядит неоднозначно. Например, все пойманные пловцы проживали в одном отеле, а их коллеги, остановившиеся в других гостиницах, оставались «чистыми». Кроме того, концентрация препарата в образцах оказалась очень низкой, а положительные пробы одних и тех же спортсменов перемежались с отрицательными. Это дало основания китайской полиции (которая была привлечена к расследованию) утверждать, что триметазидин содержался в пище, специях или во «внешней среде» отеля. Например, на рабочих поверхностях кухни, в вытяжке и в канализации. Как именно туда попал препарат, осталось неясным. Но юристы ВАДА сочли, что выиграть такое мутное дело нереально, и его по-тихому закрыли.

Однако теперь USADA заявляет, что молчание чиновников из Монреаля в такой ситуации было преступным. «ВАДА должно было предупредить спортсменов во всем мире о риске заражения триметазидином из внешней среды, — говорится в заявлении американского агентства. — Была ли предоставлена информация о подобной вероятности арбитрам CAS в ходе разбирательства по делу Камилы Валиевой? Избирательное и корыстное применение санкций, а также ситуация, при которой в разных странах могут применяться разные правила, подрывает доверие к чистому спорту и ценностям олимпийского движения». Кроме того, в USADA утверждают, что руководство ВАДА манипулирует данными о том, что концентрация допинга в пробах китайцев в разы ниже, чем у российской фигуристки.

В образце Валиевой с чемпионата России 2022 года обнаружили 2,1 нг/мл триметазидина. В случае с пловцами речь идет о показателе менее 1 нг/мл. Однако, по данным американцев, в отдельных случаях концентрации допинга у Камилы и китайцев сопоставимы, о чем ВАДА деликатно молчит. Разумеется, USADA обнародовало этот компромат не для того, чтобы оправдать россиянку, а в собственных корыстных интересах. В прошлом само американское агентство неоднократно выносило странные оправдательные приговоры. Однако не воспользоваться ситуацией со стороны адвокатов Валиевой в процессе апелляции в швейцарском трибунале будет просто глупо. Сокрытие в CAS важных фактов — весомое основание для возвращения дела Камилы на пересмотр в арбитраж.

Фото Global Look Press

В чем наш интерес?

На самом деле версия с заражением допингом через воздух выглядит очень странно. Триметазидин — это не вирус, и сам по себе он размножаться не может. Чтобы «инфицировать» еду или посуду, а потом еще остаться в организме человека после переработки продукта, концентрация препарата во внешней среде должна быть просто запредельной. Кроме того, непонятной выглядит ситуация, при которой пойманных китайцев не отстранили на время расследования — оно оказалось таким сверхоперативным, что инцидент не имел для спортсменов вообще никаких последствий. Придраться действительно есть к чему, и USADA теперь требует независимого расследования, причем «ради идеалов чистоты спорта» его необходимо провести буквально за три месяца — до начала Олимпиады в Париже.

«Мы призываем совет директоров ВАДА проанализировать ситуацию, в которой 23 положительных теста китайских спортсменов были скрыты, и это вопреки правилам произошло без каких-либо последствий, — говорится в заявлении USADA. — Готовность ВАДА закрыть глаза, связать себе руки и утверждать, что оно будет проделывать это и в дальнейшем, является ударом в спину чистым атлетам. Срок исковой давности в этом случае не истек, и возможности применения правил и надлежащей правовой процедуры все еще реальны. Все спортсмены, спонсоры и болельщики олимпийского движения заслуживают настоящего сторожевого пса, у которого есть зубы и решимость справедливо и единообразно применять правила. На предстоящей Олимпиаде мир спорта и общественность отчаянно нуждаются в заслуживающей доверия глобальной антидопинговой системе».

Антидопинговое агентство США считает данную историю провалом и хочет использовать ее как повод для реформирования ВАДА. На самом деле американцы давно выражали недовольство недостаточно радикальной политикой Всемирного агентства и не слишком активным продвижением интересов своей страны как главного спонсора мирового антидопинга. И даже угрожали приостановить перечисление взносов в бюджет агентства. Чем обернется нынешняя ситуация, сказать сложно. Но, если США придержат 3,6 миллиона долларов, которые должны перечислить ВАДА в 2024 году, это создаст серьезные проблемы. Ведь у агентства непонятки также с выплатой 1,3 миллиона от России. Общий бюджет организации на текущий год составляет 52,4 миллиона долларов.

В целом «китайское дело» грозит ВАДА серьезным кризисом. Его уже начинают сравнивать с «русским скандалом», который полыхает с 2015 года, хотя масштабы пока несопоставимы. В 2009 году у всемирного агентства уже были разборки с Евросоюзом из-за внесоревновательных тестов, но тогда конфликт удалось быстро замять. За кого «болеть» России в нынешнем конфликте, сказать сложно. С одной стороны, ВАДА — крайне недружественная для нас организация, с другой — у радикалов из USADA русофобия проявляется еще более явно. В общем, к взаимному обливанию помоями наших врагов лучше относиться с практической точки зрения — как к хорошему шансу ослабить драконовский приговор в отношении Камилы Валиевой.