Конаныхина рассказала о том, что мешает прогрессу молодых российских спортсменов

Участница Олимпийских игр в Токио Анна Конаныхина рассказала о том, что мешает прогрессу молодых российских спортсменов.

«Тяжелее ли прогрессировать, когда есть только Евразийские игры и нет выездов в другие страны? Думаю да, потому что условия не те, и молодёжь не видит, как прыгают их сверстники. Мы росли вместе с сильнейшими спортсменами мира, общались с ними. Я до сих пор на связи с ребятами и девчонками, с которыми выступала на международных турнирах. Мы были на Олимпиаде в пузыре — не могли никуда выйти из-за пандемии, а у наших юниоров теперь такой пузырь в России — они не могут никуда поехать, это плохо», — приводит слова Конаныхиной Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.