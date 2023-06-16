Конаныхина рассказала о своих взаимоотношениях с иностранными спортсменами

Победительница чемпионата Европы-2021 в прыжках с 10-метровой вышки Анна Конаныхина рассказала о своих взаимоотношениях с иностранными спортсменами.

«Все спокойно. Нет такого, чтобы кто-то от нас отвернулся или сказал что-то негативное. Мы можем даже на обычные темы поговорить, про учебу, например. Ждут ли они нашего возвращения? Да, кто-то пишет, что хотят, чтобы мы вернулись, потому что без нас уже скучно прыгать. Мы на европейской уровне — сильнейшая страна наряду с Британией, Германия, в Европы мы конкурентоспособны. Так что им тоже тяжело без нас», — приводит слова Конаныхиной Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.