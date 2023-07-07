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Сегодня, 09:39

В РУСАДА отметили снижение числа запросов от атлетов на использование запрещенных лекарств

Сергей Разин
корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне получило от спортсменов пять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В июне в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования, два ранее поданных запроса были одобрены», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В мае в РУСАДА поступило 13 запросов на оформление терапевтического использования. С января по декабрь 2022 года было подано 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 из которых было одобрено.

Источник: https://tass.ru/sport/18215149
РУСАДА
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