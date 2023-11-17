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Сегодня, 17:08

Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы в ВАДА за 2023 год

Виктория Кравченко
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Россия и Белоруссия не сделали обязательные взносы во Всемирное антидопинговое агентство в 2023 году, информирует ВАДА.

Публикация о взносах в бюджет организации датируется 13 ноября. Россия должна была внести 1,267 миллиона долларов, Белоруссия — 46 тысяч долларов.

Помимо России и Белоруссии в ВАДА на данный момент также не поступили взносы от Грузии, Исландии и Монако, остальные страны полностью или частично совершили платежи.

Ранее в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

В сентябре 2023 года исполком ВАДА принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.
ВАДА
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