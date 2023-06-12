Российские скалолазы не выступят на Олимпиаде в Париже при условии допуска с 2024 года

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что российские спортсмены не смогут отобраться на Олимпийские игры в Париже в случае начала процесса их допуска к соревнованиям в 2024 году.

«Мы не согласны с таким положением дел и считаем, что если решение уже принято, то процедура могла стартовать прямо сейчас. Какой бы то ни было реальной необходимости ожидания 2024 года нет, нет никаких глобальных процессов, для запуска которых IFSC нужно еще полгода. В то же время могу отметить, что в нынешней ситуации диалог с IFSC не утерян, он есть, и поэтому мы ждали совершенно других решений. К сожалению, на практике даже мартовские рекомендации МОК по отношению к скалолазам не выполнены. По сути, нас просто лишили возможности участвовать в Олимпиаде в Париже, это прямое нарушение Олимпийской хартии», — приводит ТАСС слова Бычкова.

12 июня сообщалось, что исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил начало процесса допуска российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. Скалолазы из России и Белоруссии должны будут получить лицензии нейтральных атлетов в качестве предварительного условия для регистрации на мероприятиях IFSC начиная с 2024 года.