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Фехтование

29 сентября, 23:48

Казахстанские шпажисты рассказали, чего им не хватило в финале Азиады

Ана Горшкова
Корреспондент
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Казахстанский шпажист Ерик Сартай высказался о проигранном финале Азиады японским спортсменам (36:35).

«Неплохо начали. В четвертьфинале удалось продемонстрировать свои способности с Вьетнамом. Упорная борьба была и с Гонконгом в полуфинале. К сожалению, не удалось принести Казахстану золото. Японцы оказались сильнее. Мы хотели, боролись, но не удалось. Тактика на бой была оборонительной, но так как они вышли вперед, пришлось их давить, что заставляло нас ошибаться», — приводит слова Сартая Meta-ratings.kz.

Казахстан на Азиаде завоевал четыре комплекта серебряных наград и три медали в фехтовании. Накануне саблисты взяли бронзу в командных соревнованиях. Шпажист Эльмир Алимжанов стал третьим в индивидуальном разряде.

Источник: Meta-ratings.kz
Фехтование
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