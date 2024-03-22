Канадцы Стеллато-Дудек и Дешам стали чемпионами мира в парах. Володин с Хазе — бронзовые призеры

Канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали победителями соревнований пар на чемпионате мира-2024. За короткую и произвольную программу они получили в сумме 221,56 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюити Кихара, набравшие 217,88 балла. Замкнули тройку Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, представляющие Германию — 210,40 балла. Чемпионат мира-2024 Пары, итог 1. Дианна Стеллато / Максим Дешам (Канада) — 221,56. 2. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 217,88. 3. Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин (Германия) — 210,40.