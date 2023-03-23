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Сегодня, 18:08

Тарасова — о 21-м месте Квителашвили в короткой программе на ЧМ-2023: «Морис всегда так катается»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о прокате грузинского фигуриста Мориса Квителашвили в короткой программе на чемпионате мира-2023.

Подопечный заслуженного тренера России Этери Тутберидзе по итогам первого соревновательного дня занял 21-е место. Он набрал 73,05 балла.

«Морис всегда так катается. Никакого удивления его результат у меня не вызвал», — цитирует Тарасову «Газета.Ru».

Короткую программу на ЧМ-2023 выиграл японец Шома Уно, набравший по итогам проката 104,63 балла.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/23/20040733.shtml
Морис Квителашвили
Татьяна Тарасова
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