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Чемпионат мира

Сегодня, 08:30

«В фигурном катании есть нотка мазохизма». Интервью с российской фигуристкой Губановой, выступающей за Грузию

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Анастасия Губанова
Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press
Фигуристка Анастасия Губанова
Фото Global Look Press
Фигуристка Анастасия Губанова
Фото Global Look Press
Фигуристка Анастасия Губанова
Фото Global Look Press
Алина Загитова и Евгения Медведева
Алина Загитова и Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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О возвращении россиян, детском насилии и режиме жизни в спорте.

Сезон Анастасии Губановой — даже не американские горки, а грузинский серпантин. Бронза на первом этапе «Гран-при» и победа на тоненького над Ю Ен и Екатериной Кураковой — и полный провал на втором этапе, когда под давлением Настя заняла только седьмое место и пропустила финал. Но уже в январе чудесным образом стала чемпионкой Европы, обыграв очевидную фаворитку Луну Хендрикс, которая так и не смогла взять свой первый большой титул.

Но чемпионат мира сложился для тольяттинки из сборной Грузии, тренирующейся в Петербурге, тяжело. После фурора в Эспоо 14-е место на чемпионате мира. Впереди, возможно, выступление на командном чемпионате мира за Грузию, но судьба приглашения зависит от рейтинга страны.

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Да и вся карьера у Насти то еще преодоление, которому Анна Щербакова позавидует. Она была одним из лидеров юниорской сборной России, затем пропала, один раз высказалась об Алине Загитовой (ничего криминального, но фанаты устроили обструкцию) и после долгих мытарств приняла решение обнулиться и начать карьеру в новой команде. «СЭ» откровенно поговорил с 20-летней россиянкой, выступающей за сборную Грузии.

Фигуристка Анастасия Губанова
Фото Global Look Press

Оставила все силы на чемпионате Европы

— Настя, как настроение? После произвольной программы, кажется, было не очень.

— Уже получше, выспалась, прогулялась по Токио, по магазинам походила. В Uniqlo вот собираюсь.

— Сразу после выступления ты сказала про усталость. Есть выгорание или громко сказано?

— Да, больше не физическая усталость, а моральная. Очень эмоциональный сезон, после чемпионата Европы я выдохлась, можно сказать. Все эмоции и силы там оставила. Конечно, подготовка к миру была потяжелее. Сконцентрирована была как обычно, но усталость дала о себе знать.

— Как ты провела время после чемпионата Европы? Было ощущение, что ты достигла чего-то большого и нет смысла еще раз себя собирать на подвиг?

— Я ощущала, что это все уже не впустую. Есть титул, он на всю жизнь. Но не сразу я это поняла, осознала только через неделю-две. Когда вернулась обратно после Европы, отдохнула пару дней, праздновала с семьей, друзьями. А потом... вернулась к тренировкам.

— Насколько сложно тебе поймать второе дыхание, если переключаться, то на что? Ты пишешь стихи, но может, еще что-то?

— Да просто погулять вечером, когда стемнеет, когда нет тренировок или плохое настроение. Музыку слушаю, отвлекаюсь, это помогает. Сразу переключаешься, и на следующий день как новенькая.

— После тренировок не забиты мышцы? Тяжело, наверное, с дивана подняться для прогулки.

— Ну да, есть такое (смеется). Тяжеловато, но я понимаю, что погуляю и отвлекусь — и мне будет завтра лучше. Так что как-то встаю.

— Какой поэзией ты бы описала прошедший чемпионат мира?

— Конкретное произведение не назову, но это что-то про борьбу с собой. У меня шла борьба, чтобы даже доехать.

Фигуристка Анастасия Губанова
Фото Global Look Press

Была бы рада снова увидеть россиянок на соревнованиях

— Для тебя не первый чемпионат мира, но Япония — мекка фигурного катания, арена больше 17 тысяч вмещает. Как ощущения?

— На Олимпиаде тоже была большая арена, но там особо зрителей не было. Такой огромный и полный зал у меня впервые. Но он не съедает, наоборот, мне это придает такой силы и энергетики! Очень тепло принимают в Японии абсолютно всех, приятно ощущать такое отношение.

— Можно сказать, что к тебе относятся осторожно из-за твоего российского происхождения?

— Нет, все абсолютно спокойно, нет какого-то особого, другого отношения. Все ребята из разных стран, все общаемся, дружим. Ничего такого. Если вы про судей — то все по факту. Что откатала, то и получила (смеется).

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— Судя по новостям, возвращение россиян все ближе. Мнения в фигурном катании разные — Эван Бэйтс говорит, что все и так хорошо, Каори Сакамото — что ждет конкуренции. Что ты думаешь?

— От моего мнения ничего не изменится. Как случится, так случится. Я никогда не думаю, с кем я выступаю, и соревнуюсь сама с собой. Я была бы рада...

— Увидеть россиянок снова на соревнованиях?

— Да, конечно! Все равно я живу в России, мы дружим.

— Но это же окажет влияние на твои результаты, на подиуме станет теснее.

— Конечно, станет. Но зато появится борьба, будет еще интереснее.

Фигуристка Анастасия Губанова
Фото Global Look Press

Пусть лучше профессионалы оценивают, что мы делаем, а не жюри

— Ты наверняка слышала, как после чемпионата Европы говорили: «Настя бы не победила, будь наши на чемпионате Европы».

— Да, конечно.

— Но не все помнят, что ты перешла в сборную Грузии не просто так — на тебя ведь не очень рассчитывали в России.

— Это было еще до карантина, мне предложили кататься за другую страну. Я понимала, что это шанс выступать на большой арене, и сразу согласилась. В России очень сильная конкуренция, я понимала, что со своим контентом у меня шансов никаких.

— Турнир шоу-программ смотрела? Давай свою тройку!

— Так, нужно время подумать. Первый — Матвей [Ветлугин]. Это было гениально, очень интересно, весело. Второе место... Мне Камила [Валиева] понравилась, у нее был интересный номер. Ну и наши мальчики, Макар [Игнатов] с Димой [Алиевым]. Дима очень душевно катал, он умеет брать за душу движениями, эмоциями. Мне очень понравилось. А Макарчик весело катался. Ну и Ягудин заслуженно победил.

— Учитывая, что все названные фигуристы даже близко не в тройке... Тебе хотелось бы, чтобы непрофессиональное жюри из театра и кино судило фигурное катание? В качестве эксперимента.

— Разве что какое-то не совсем официальное соревнование, ради эксперимента — прикольно. Но лучше пусть профессионалы оценивают, что мы делаем. Если мы говорим о настоящих соревнованиях.

— Тебя мы в российских шоу увидим? Потому что была непонятная история с «Влюбленными в фигурное катание»...

— Нет, скорее всего, к сожалению. Надеюсь, что позовут на какие-нибудь международные шоу.

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— В российские даже не звали?

— Звали, на тех же «Влюбленных», но, к сожалению, не получилось там выступить. Еще в другие звали. Но в данной ситуации... (пауза)

— Хорошо, намек я понял.

Фигуристка Анастасия Губанова
Фото Global Look Press

Все знают, что рукоприкладство в фигурном катании есть

— Страшно это говорить, но тебе 20 лет, и для женского одиночного это приличный возраст. Да и ты сама говорила, что «здоровье не то».

— Да (смеется).

— Это последствия травм? У тебя сейчас ничего не болит, надеюсь?

— Смешной вопрос. Нет ни одного фигуриста, у которого в 20 лет ничего не болит.

— Зачем тогда вы это делаете?

— Потому что мы это любим. Это наша жизнь.

— Мазохизм какой-то.

— Нотка мазохизма тоже тут есть (смеется).

— Но ты на этом чемпионате мира прыгала через боль?

— Нет, не настолько все тяжело. Да, есть травмы, но они терпимы. Чтобы выступать через боль — у меня такого не было.

— Ты хочешь продолжать? Есть цель повторить путь Туктамышевой?

— Точно до Олимпиады-2026. А там уже посмотрю, буду думать.

— Я сам недавно выступал на турнире по фигурному катанию и понял, насколько жестко нужно бороться с весом, другими нюансами. У тебя сейчас есть диета?

— В 14-18 лет, когда был переходный возраст, я худела, себя очень сильно сдерживала и все равно поправлялась, ничего не помогало. Как только этот возраст закончился, ни в чем себе не отказываю. Могу съесть все что захочу, и у меня это никак не откладывается, вес не скачет ни вниз, ни вверх. Я могу спокойно при тренере булочку съесть, шоколадку. Они понимают, что я уже выросла, и если бы мы замечали, что я полнею, то, естественно, было бы другое отношение. А так как я питаюсь нормально и вес у меня в порядке, какие тут проблемы? Если не кушать, не будет энергии так тренироваться. Это неправильный подход.

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— Все равно есть какие-то ограничения. У вас за опоздания отжиманий или штрафов нет?

— Да нет. Но я и не опаздываю никогда (смеется).

— Еще одна важная проблема. Когда я тренировался и ходил по разным каткам, то увидел, как с детьми ведут себя взрослые — и тренеры, да и мамы с папами. У тебя были либеральные родители или скорее строгое воспитание?

— У меня очень добрые родители, конечно, при занятиях фигурным катанием мама стояла с кулаком у бортика, грубо говоря (смеется). Могла что-то сказать. Но я понимала, что это ради моего дальнейшего успеха, даже маленькая я это понимала. Но никогда ничего жестокого не было.

— Никогда не видела, не слышала о рукоприкладстве?

— Конечно, я видела это. И все знают, что такие случаи в фигурном катании есть. Но со мной такого не происходило.

— Почему у нас так, это менталитет? Сможем ли мы с этим когда-нибудь справиться?

— Конечно, это неправильно. Надо все решать разговором, обсуждением. С маленькими детьми просто это не всегда работает. На них, наверное, можно голосочек повысить, чтобы они поняли и зауважали. Но рукоприкладство лучше никогда не начинать, это мое мнение. А как уж сложится в будущем — не знаю.

— Ты тоже рассказывала, что в детском катании у тебя было много интриг, чуть ли не стекло в коньки сыплют.

— В детстве да, были такие случаи. Но, конечно, все идет от родителей.

Алина Загитова и Евгения Медведева
Алина Загитова и Евгения Медведева.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Загитова и Медведева — молодцы, что пробуют новое

— Опиши себя тремя словами.

— Нежность, творчество, характер.

— Красиво. Не первый раз спрашивают, что ли?

— Первый, честно!

— Как ты настраиваешься перед прокатами?

— Мне никогда нельзя уходить в себя. Я всегда со всеми болтаю перед стартом, смотрю, кто сидит на трибунах, могу помахать. Я должна быть открытой со всеми, это отвлекает.

— Твое первое воспоминание о фигурном катании?

— Самый первый раз я не помню. У меня в памяти сохранилось, как меня совсем маленькую учили падать на бочок. Это единственное, что я помню (смеется).

— Вопрос от Лизы Худайбердиевой: когда снимем видос? И передаю, что она соскучилась.

— Взаимно. Снимем, снимем!

— Есть ли идеи для новых программ и принимаешь ли ты участие в постановке?

— Да, стараюсь иногда сама предлагать тренерам в постановке, иногда это получается случайно. Какое-то движение сделала — о, оставляю. По музыке пока идей нет, но очень хочу короткую программу веселую.

— Загитова или Медведева?

— Губанова! (Смеется.)

— Ты недавно записала песню. Ты здорово поешь. Дашь оценку их выступлениям с микрофоном?

— Классно, что все пробуют что-то новое, не стоят на месте, осваивают новые увлечения. Это интересно. Они молодцы.

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— А Россия или Грузия?

— Мир во всем мире.

— Чем ты хочешь заниматься после завершения карьеры?

— Ой, у меня очень много планов. Естественно, они все пока за гранью реального. Хочу заниматься музыкой, это как хобби. Возможно, тренировать. Создать свою фирму спортивной одежды. И может быть, открыть свою школу, но это уже совсем мечты.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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