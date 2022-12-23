Бестемьянова: «Гуменник отдал победу на чемпионате России, Семененко был прекрасен»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги чемпионата России в мужском одиночном катании.

«Непредсказуемые соревнования получились, но так и бывает в мужской одиночке, — цитирует Metaratings.ru Бестемьянову. — Уровень сложности программ невероятный, поэтому выигрывает тот, кто лучше всего готов. Сегодня Гуменник проиграл, он отдал победу. Даже четверной сальхов не сыграл такую сильную роль, как ошибка на каскаде. Двойной лутц лишил его тех баллов, которые ему были просто необходимы. Семененко был прекрасен. Все ребята молодцы, Самарин очень порадовал своим роскошным четверным лутцем. Прекрасный был каскад. В последнее время он так чисто не катал. Жаль Мозалева, который не показал все, что он умеет».

Победителем чемпионата России стал Евгений Семененко, вторым — Петр Гуменник, оба спортсмена набрали равное количество очков (295,07). Третье место занял Александр Самарин (282,40 балла).