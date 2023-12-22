Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 06:30

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание соревнований 22 декабря

Выступления танцоров откроют второй день чемпионат Россииа по фигурному катанию-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в пятницу, 22 декабря. Программу второго соревновательного дня откроют танцевальные дуэты, которые покажут свои произвольные танцы и разыграют первый комплект медалей национального чемпионата. Далее на лед выйдут мужчины с произвольными программами и также определят победителя и призеров. И завершат первый соревновательный день выступления женщин, которые представят свои короткие программы.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию второго дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Время начала соревнований и расписание трансляций 22 декабря

11.00. Танцы на льду, произвольный танец — Сайт Первого канала, Okko Sport

13.45. Мужчины, произвольная программа — Сайт Первого канала, Okko Sport; в эфире Первого канала — с 16.05

17.00. Женщины, короткая программа — Сайт Первого канала, Okko Sport; в эфире Первого канала — с 19.45

Время начала трансляций — московское.

Полное расписание турнира и состав участников доступны в материале «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александра Степанова/ Иван Букин
Камила Валиева
0
Читайте также
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму в €50 млн
Российская орбитальная станция может сменить три поколения модулей за 50 лет
Популярное видео
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Мишин: «Ветлугин и Лутфуллин сегодня не накатали на топ-10, а Семененко откатал на второе место»
Танцоры были недовольны оценками, а в парном катании снова треш-ток. Чем запомнится первый день ЧР?
Кровь, слезы, падения и красота на льду: чемпионат России по фигурке в Челябинске
Алена Косторная и Георгий Куница: видео короткой программы на чемпионате России
Анастасия Мишина/Александр Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Чемпионат России: старт девушек и кто заберет золото у мужчин и танцоров? Онлайн-трансляция дня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мишин: «Ветлугин и Лутфуллин сегодня не накатали на топ-10, а Семененко откатал на второе место»