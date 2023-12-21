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Чемпионат России

Сегодня, 17:01

Алиев рассказал, почему не собирается завершать карьеру: «Ищем способы решать проблемы, а не заканчивать»

Алиев рассказал, почему не собирается завершать карьеру
Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске рассказал, что его мотивирует оставаться в спорте.

«Короткой программой я доволен. Конечно, было много помарок, на которых я потерял много баллов, но не стоит на этом фокусироваться. Завтра будет новый день и я хочу показать себя с лучшей стороны, так что буду настраиваться на завтра.

Подготовка была к этому старту контрастная. Я достаточно вспыльчивый человек, поэтому тяжело, когда много неудачных попыток случается. Было много плохих дней на тренировках, но мы искали и ищем ключик к успеху. На этом чемпионате мне хотелось показать себя с наилучшей стороны, несмотря на то, что в тренировочном процессе не все получается. Ищем способы решать проблемы, а не заканчивать, например. Подготовка к важным стартам всегда контрастная и интересная. Про качество льда лучше говорить завтра, мы готовились к уменьшенному катку, урезали у себя конусами, но я особо большой разницы не заметил», — сказал Алиев.

За свое выступление 24-летний фигурист получил 99,20 балла и занимает промежуточное третье место.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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