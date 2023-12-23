Фигурист Козловский — о дне рождения во время чемпионата России: «Легче переносить неудачи, все-таки важный для тебя день»

Чемпион Европы Дмитрий Козловский, который выступает в паре с Александрой Бойковой, после завершения чемпионата России в Челябинске рассказал о том, с какими эмоциями ему пришлось выступать в свой день рождения. Козловский родился 23 декабря 1999 года.

«Выспаться хочу прежде всего, а так ничего необычного в целом. Я уже смирился, что до конца карьеры мой день рождения будет в том городе, где проходит чемпионат страны. Зато из плюсов всегда встречаешь людей, которые так бы не поздравили тебя при других обстоятельствах... К тому же легче переносить неудачи, все-таки думаешь такой важный для тебя день. Чудесное настроение сегодня, нужно завершать много дел впереди до Нового года. Со спортом разобрался, осталось теперь с учебой разобраться», — сказал Козловский.

В прошлом году дуэт занял первое место, в этом году на чемпионате России Бойкова/Козловский стали вторыми.