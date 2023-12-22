Энберт назвал справедливой победу Валиевой в короткой программе на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт прокомментировал «СЭ» победу Камилы Валиевой в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России.

«Победа в короткой программе — это промежуточной результат. Это справедливый результат. Сегодня Камила была лучше всех», — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Энберт рассказал, из-за чего могла произойти ошибка во время выступления Софьи Муравьевой.

«Это чаще всего случайность. Отчего она произошла, сложно сказать. Может быть, при исполнении прыжковых элементов решила добавить эмоций и не справилась. Обычно на тренировках ты катаешься спокойнее, на соревнованиях адреналин дает тебе дополнительные силы. И, может быть, из-за этого было чуть больше амплитуды. Но это случайность. Мне кажется, главное событие для Муравьевой — это исполненный аксель. Это придаст ей уверенность на завтрашний день, а эту случайность она забудет», — добавил Энберт.

Валиева заняла первое место в короткой программе. 17-летняя фигуристка получила за прокат 81,85 балла.Второе место заняла Аделия Петросян, которая набрала 79,06 балла. Третье место у Софьи Муравьевой — 78,33 балла.