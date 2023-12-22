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Чемпионат России

Сегодня, 18:22

Фигуристка Тутберидзе Хромых заявила, что размышляла над завершением карьеры

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Майя Хромых.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигуристка Майя Хромых после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске заявила, что рассматривала вариант с завершением карьеры.

«Возникало желание закончить карьеру. Очень часто, даже в этом сезоне. Но я подумала, что мне жалко бросать. Потому что если я сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго. Мне этого бы очень хотелось», — сказала Хромых.

По итогам короткой программы Хромых набрала 68,40 балла. Ряд источников перед началом турнира сообщали о том, что Майя рассматривала сценарий снятия с чемпионата до его старта.

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Майя Хромых
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