Фигуристка Тутберидзе Хромых заявила, что размышляла над завершением карьеры

Фигуристка Майя Хромых после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске заявила, что рассматривала вариант с завершением карьеры.

«Возникало желание закончить карьеру. Очень часто, даже в этом сезоне. Но я подумала, что мне жалко бросать. Потому что если я сейчас перетерплю этот момент, я смогу кататься долго. Мне этого бы очень хотелось», — сказала Хромых.

По итогам короткой программы Хромых набрала 68,40 балла. Ряд источников перед началом турнира сообщали о том, что Майя рассматривала сценарий снятия с чемпионата до его старта.