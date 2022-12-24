Валиева — о чемпионате России: «Все позади и теперь можно выдохнуть»

Серебряная призерка чемпионата России по фигурному катанию Камила Валиева опубликовала пост в соцсетях после выступления на турнире в Красноярске.

«Красноярск. Чемпион России. Все позади и теперь можно выдохнуть. Еще раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.

По традиции, во время чемпионата России у моей мамы был День рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама. Благодарю своих тренеров Тутберидзе, Глейхенгауза, Дудакова и всю нашу команду.

Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку», — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Софья Акатьева выиграла чемпионат России в Красноярске. Второе место заняла Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — третья.