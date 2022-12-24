Валиева: «В произвольной программе получала удовольствие, каталась для публики»

Российская фигуристка Камила Валиева на пресс-конференции после завершения чемпионата России поделилась впечатлениями от выступления.

— Волнительно было больше на короткой. В произвольной программе получала удовольствие, каталась для публики. Получилось два тулупа, как и в 2021 году. Я безусловно счастлива, даже находиться здесь. Хочу поздравить Соню и Лизу, мы большие молодцы. Интересный сезон. Мы все равно показываем прыжки, можем конкурировать.

Почему не надела капюшон в конце программы? Я считаю, что он уже не нужен. Не нужно прятать свое лицо, что было год назад. Хорошее изменение, наверное, — сказал Валиева.

Софья Акатьева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 249,74 (85,59+164,15) балла.

Второе место заняла шедшая четвертой после короткой программы Камила Валиева (247,32; 76,61+170,71). Обе спортсменки представляют группу Этери Тутберидзе.