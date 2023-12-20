Косторная и Куница выступят шестыми в короткой программе на чемпионате России

Сегодня, 18:53
Стали известны стартовые номера в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в парном катании.
1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
5. Майя Шегай/Игорь Шамшуров
6. Алена Косторная/Георгий Куница
7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
9. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
10. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
Короткая программа у пар стартует 21 декабря в 17.00 по московскому времени. Произвольные программы пройдут 22 декабря в 12.30.