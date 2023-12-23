Мишина и Галлямов получили на чемпионате России оценки выше мировых рекордов

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов превысили два мировых рекорда на чемпионате России-2024 в Челябинске.

За произвольную программу пара получила 161,84 балла, что выше мирового рекорда, установленного ими же на чемпионате Европы-2022 (157,46).

Также оценка Мишиной и Галлямова по сумме двух выступлений (244,85) превышает мировой рекорд Суй Вэньцзин и Хань Цун (239,88).

Пара стала победителями чемпионата России-2024. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 236,32 балла.

Отметим, что результаты Мишиной и Галлямова на чемпионате России не будут считаться мировыми рекордами, поскольку соревнования проходят не под эгидой Международного союза конькобежцев.