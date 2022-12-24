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Чемпионат России

Сегодня, 14:54

Тарасова — о победе пары Бойкова/Козловский: «Катались на разрыв аорты, все сделали классно!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский на чемпионате России.

«Абсолютно честная победа. Катались на разрыв аорты, все сделали классно. Выполнили все элементы на самом высоком уровне. Боролись с другими парами потрясающе, поздравлю их с настоящей победой», — сказал Тарасова «СЭ».

Спортсмены одержали победу на чемпионате страны в Красноярске. Они набрали 150,07 балла в произвольной программе и 234,39 балла по сумме двух выступлений.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233,88 балла), на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218,60).

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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