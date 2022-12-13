Тарасова о Смолкине и Дэвис: «Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно»

Тарасова отреагировала на новость о том, что Дэвис и Смолкин не выступят на предстоящем в декабре чемпионате России

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на предстоящем в декабре чемпионате России в Красноярске.

«Конечно, хотелось бы видеть Диану Дэвис и Глеба Смолкина на наших соревнованиях. Кто сказал, что они больше не приедут в Россию? Они тренируются в США. Может быть, у них проблема с визой. Мы не знаем всех причин. Сейчас трудно поехать в Америку, поэтому они не приезжают обратно.

Могут быть разные предположения, но я ими не живу. У нас будет чемпионат страны. Они должны приехать на соревнования. Тогда мы можем говорить о своих предположениях», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее Смолкин объяснил, по какой причине они с Дэвис не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах. До этого в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе «Гран-при России».