Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:14

Тренер Буцаева не испытывает сожалений из-за усложнения программы фигуристом Яблоковым

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер Виктория Буцаева не испытывает сожаления по поводу усложнения технического наполнения программы ее ученика Ильи Яблокова.

23 декабря Яблоков откатал произвольную программу на чемпионате России в Красноярске, упав с четверных тулупа и риттбергера и получил по сумме двух программ 233,68 балла.

«Так сложилось. Риттбергер на тренировках у него был, уже все делал, были чистые прокаты с ним. Сегодня тренировка была не очень, но вчера перед короткой программой он его делал и накануне перед короткой программой. В короткой программе не стали делать два четверных, так как чемпионат России — не тот старт, где нужны эксперименты. Нет сожалений, что в произвольной был риттбергер, это спорт, надо рисковать, понятно, что есть определенные обстоятельства, но надо двигаться дальше, будем работать», — сказала Буцаева ТАСС.

В межсезонье фигурист перенес операцию и исполнял в произвольной программе один четверной тулуп.

Источник: https://tass.ru/sport/16675749
Илья Яблоков
0
Читайте также
Скандалы Франции после ЧМ: расистские оскорбления, «крот» и конфликт Дешама с Бензема
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Историческая развязка в фигурном катании! Два лидера набрали одинаковые баллы, но золото вручили одно
Самоделкина — об ультра-си после перехода к Соколовской: «Возможно, со сменой тренера пропала стабильность на тройном акселе»
Чемпионат России по фигурному катанию: расписание и результаты соревнований 23 декабря
Валиевой обнулили элемент в короткой программе на чемпионате России
Роднина заявила, что не следит за чемпионатом России по фигурному катанию
Гуменник и Семененко прокомментировали предложение вручить два золота на чемпионате России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Валиева — об ошибке в короткой программе: «Как потренировалась, так и получилось»

Самоделкина — об ультра-си после перехода к Соколовской: «Возможно, со сменой тренера пропала стабильность на тройном акселе»