Есть ли у Трусовой шансы против Валиевой на чемпионате России? Предварительные расклады

За неделю до главного турнира зимы Александра не выглядит фаворитом среди одиночниц.

Чемпионат России по фигурному катанию и раньше был главным турниром сезона для 90 процентов наших фигуристов — даже для тех, кто потом ехал на Олимпиаду и чемпионат мира, — а сейчас, в условиях изоляции, это объективно апогей сезона. Да, раньше перед Новым годом разыгрывалось три путевки во второй акт сезона, но теперь на кону ставка в сборной — тоже немало. А для нее крайне желательно попадать в пятерку, на которую претендует в каждом виде много народу.

У Валиевой — самый высокий балл

Чемпионат России по фигурному катанию — уже бренд. Там всегда горячо, так что даже если вы не следите пристально за этим видом спорта, имеет смысл включить, как чемпионат мира по футболу. Билетов на выходные дни осталось всего несколько сотен, цены — весьма демократичные, от 150 до 2000 рублей.

Разберем, кто претендует на медали и победу в самом популярном виде — женском одиночном катании. Вопреки расхожему мнению здесь далеко не все так очевидно. Традиционные лидеры не в лучшей форме, а среди молодежи много новых и талантливых имен. Четверными владеет добрая половина участниц. Чем хорош чемпионат России — здесь сталкиваются взрослое поколение и подталкивающие их к уходу юниоры, и в этой битве поколений (18-летних и 15-летних девочек) есть нерв и что-то тургеневско-философское. Правда, детей ни у кого еще нет. Да и отцы только среди тренеров.

Так выглядит таблица участниц сезона по личному рекорду в серии «Гран-при»:

1. Камила Валиева — 244,66

2. Елизавета Туктамышева — 239,94

3. Аделия Петросян — 239,31

4. Софья Муравьева — 239,15

5. Софья Акатьева — 236,68

6. Софья Самоделкина — 218,73

7. Александра Трусова — 213,80

А теперь разберем каждую претендентку отдельно.

Камила Валиева

Места в «Гран-при»: 1, 1

Средний балл: 243,19

Чемпионат России-2021: 1

Самый сложный прыжок в сезоне: тройной лутц + тройной тулуп

Ключ к успеху: Валиева показала на тренировках, что вернула тройной аксель и четверной тулуп, но на прыжковом чемпионате ограничилась только тулупом. Даже его одного может хватить для победы — до этого обе попытки на «Гран-при» (или четыре, если считать перформанс в Казани) Камила завалила. Но сделать четверной в программе и прыгнуть отдельно — разные вещи. Никаких гарантий прыжковый чемпионат не дал. За Валиеву говорит лояльность судей: по разным причинам ее они любят больше всех, и будет странно, если на чемпионате обойдется без десяток в компонентах.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елизавета Туктамышева

Места в «Гран-при»: 1, 1

Средний балл: 237,29

Чемпионат России-2021: 7

Самый сложный прыжок в сезоне: тройной аксель + двойной тулуп

Ключ к успеху: идеальные тройные аксели и минимизация потерь в мелочах. Понятно, что четверной тулуп Лизы в произвольной программе будет чудом — и вряд ли он ей нужен. Если на прыжковом чемпионате попытки не удались, то на главном чемпионате России вероятность захода ставки еще меньше. Туктамышевой нужно сделать три чистых трикселя, желательно с надбавкой +2,4, которую ей уже ставили в этом сезоне, и крайне важно его исполнить в короткой программе — чтобы не повторилась прошлогодняя история. Триксели — необходимое условие для победы. Дальше идут достаточные — даже 240 баллов на последнем этапе наш ветеран набрала, потеряв несколько уровней на дорожках и вращениях и не докрутив тулуп в каскаде 3+3. Для 26-летней фигуристки такой каскад уже подвиг, но, если хочется бороться за золото, надо докручивать.

Елизавета Туктамышева. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Аделия Петросян

Места в «Гран-при»: 1

Средний балл: 239,31

Чемпионат России-2021: 4

Самый сложный прыжок в сезоне: четверной тулуп + двойной аксель

Ключ к успеху: элементы ультра-си. От них зависят и компоненты Аделии — программа еще юниорская, так что 9,50 ей не должны ставить и так, но в случае двух падений по правилам максимальная оценка уже 8,75. Петросян прыгает старший четверной — риттбергер, а также тулуп и в короткой программе неожиданно в этом сезоне добавила тройной аксель. Если сделает его в короткой и попадет в конец последней разминки в произвольной — есть все шансы на победу. Катание у нее не валиевское, но она может перебить эту проблему прыжками. Тем более что ее статус в глазах Этери Тутберидзе явно вырос в этом сезоне.

Аделия Петросян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Софья Муравьева

Места в «Гран-при»: 2, 2

Средний балл: 234,86

Чемпионат России-2021: 6

Самый сложный прыжок в сезоне: тройной аксель + тройной тулуп

Ключ к успеху: если речь идет о медали, возможно, не стоит рисковать и ограничиться тройным акселем, который у Софьи поставлен на поток. Если хочется бороться за нечто большее, нужно доставать из закромов подзабытый четверной сальхов. Все зависит от того, насколько он получается на тренировках. Понятно, что главная надежда Евгения Плющенко может встретиться с нюансами судейства, как у нее уже бывало в прошлом году. Но в этом сезоне пока учеников Плющенко судят неплохо. Хотя сам тренер не согласился с итогами шестого этапа «Гран-при», где Соня как раз проиграла Лизе Туктамышевой. Что касается второй оценки, компонентной, здесь к Муравьевой никогда претензий не было. Программы у нее качественные и позволяют раскрыться ей хореографически.

Софья Акатьева

Места в «Гран-при»: 2, 3

Средний балл: 231,03

Чемпионат России-2021: не участвовала

Самый сложный прыжок в сезоне: четверной тулуп + двойной аксель

Ключ к успеху: стабильность. На удивление, Акатьева, казавшаяся лидером юниорского пула в прошлом году, в этом отдрейфовала к статусу темной лошадки. Она спокойно могла выигрывать четвертый этап «Гран-при» в Москве у Муравьевой и Туктамышевой, но упала с трех элементов. На прыжковом чемпионате Софья, правда, показала, что способна прыгать квады безошибочно — ее поражение в полуфинале от Валиевой очень на тоненького.

Но в случае с Соней все сводится к первым прыжкам в обеих программах. Сделает — и компоненты, и GOE-надбавки получит соответствующие. Задергается психологически — не получит ничего. С другой стороны, она самая молодая участница турнира среди лидеров, так что у нее шансы на золото еще будут. Даст бог и Бах — даже международных соревнований.

Софья Муравьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Софья Самоделкина

Места в «Гран-при»: 2, 1

Средний балл: 218,30

Чемпионат России-2021: 5

Самый сложный прыжок в сезоне: четверной сальхов

Ключ к успеху: физическое состояние. Третья Соня может делать почти все прыжки, которые придумали фигуристы за 150 лет, но ей явно не позволяет это делать тело, о чем подопечная Светланы Соколовской говорила сама. Ее победа на этапе в Самаре была одержана с минимальными в этой серии 218 баллами. Отыгрывать у лидеров надо баллов 20, и здесь очень важен будет выбор контента. Его нельзя перенасытить — тогда Софья просто не доделает программу, но и без ультра-си выходить такой максималистке, как Самоделкина, нельзя. Если штаб вместе с фигуристкой поймает баланс — медаль, которую она заслужила еще год назад, возможна. А вот для золота понадобятся ошибки конкуренток.

Софья Самоделкина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александра Трусова

Места в «Гран-при»: 3, 2

Средний балл: 211,18

Чемпионат России-2021: 2

Самый сложный прыжок в сезоне: тройной лутц + тройной тулуп

Ключ к успеху: чудо. Трусова подходит к этому чемпионату, как Роналду к футбольному. Ее обожают миллионы, за нее будут громче всего болеть — но форма (уже?) не та. Вероятно, для Трусовой даже медаль на данный момент маловероятна. Но попасть в сборную будет очень кстати. Что может помочь? Четверной лутц, конечно, который пора уже делать (пока 0 из 2 на «Гран-при»). Возможно, сыграет на руку отсутствие на чемпионате по прыжкам и более спокойная подготовка к Красноярску. Но в принципе Трусова уже соревнуется в такой лиге, где можно просто выйти и сделать все красиво — а место будет не так и важно. Скорее Саша выиграет чемпионат России 2021 года (причину вы угадаете с первого раза), чем 2022-го.

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В заключение скажем, что мы с огромным уважением относимся к Анастасии Зининой, Ксении Синицыной, Алине Горбачевой, Веронике Яметовой и всем другим участницам чемпионата России и желаем им медалей на этом турнире. Но уж слишком сильна в фигурном катании иерархия, чтобы это произошло. Даже если они обгонят кого-то из первой семерки — уже будет круто.