Загитова, Косторная, Коляда. Кого будет не хватать на чемпионате России

Действующие фигуристы, которые пропустят первенство страны в Красноярске.

Наконец-то в российском фигурном катании пришло время самого главного и интригующего турнира года — национального чемпионата. Соревнования пройдут с 22 по 25 декабря в Красноярске. Но до неофициальной столицы Сибири доберутся не все фигуристы. Ряд спортсменов по разным причинам вынуждены пропустить турнир. «СЭ» рассказывает, кто будет отсутствовать на чемпионате России.

Алина Загитова

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Олимпийская чемпионка не выступает уже третий год, но кто знает? До официального заявления о завершении карьеры Загитова, как и все фигуристы, является действующей спортсменкой. И при желании может выполнить критерии и отобраться на главный старт сезона.

Однако в настоящее время в планы фигуристки не входят выступления на соревнованиях. Алина активно проявляет себя в роли журналиста, получает образование, в общем, живет полной жизнью. На чемпионате России Загитова может и появится, но уже в совершенно другой роли.

На своем первенстве страны в 2019 году, которое также проходило в Красноярске, Алина заняла сенсационное пятое место. Загитова выиграла короткую программу, но провалила произвольную, заняв в ней аж 12-ю строчку. Но так как первые три места заняли фигуристки-юниорки, которые по возрасту еще не имели права выступать на международных стартах среди взрослых, Алину включили в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

Евгения Ме дведева

Евгения Медведева. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Двукратная чемпионка мира и Европы также не делала официальных заявлений об окончании карьеры. Но на соревнованиях Медведева не появлялась с декабря 2019-го. Фигуристка поучаствовала в контрольных прокатах следующего сезона, была заявлена на несколько турниров, но так на них и не выступила.

В настоящее время Евгения задействована в медийной деятельности — принимает участие в ледовых шоу, различных проектах. Не так давно фигуристка каталась в «Ледниковом периоде» — второй сезон подряд. Но о соревнованиях Медведева в настоящее время не думает.

«Я, правда, давно уже не выступала, пока что сконцентрирована на других вещах. Но никогда не говори «никогда», потому что жизнь меняется на 180 и даже на 360 градусов. Поэтому я никогда не говорю «никогда» — зареклась, потому что все может быть. Но сейчас пока что не планирую выступать дальше», — рассказала Евгения еще летом YouTube-каналу Forbes.

Алена Ко сторная

Алена Косторная. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чемпионка Европы пропускает уже третий чемпионат России — и снова по состоянию здоровья. На первенстве страны-2021 Алена не выступала из-за последствий перенесенного коронавируса. В 2022 она снялась из-за перелома руки. В текущем сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях. Последний раз она каталась на этапах мировой серии «Гран-при». А затем весной второй раз ушла от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.

Но Косторная, в отличие от Загитовой и Медведевой, уверяет: она еще вернётся. В настоящее время выступать на соревнованиях ей мешает состояние ее здоровья. В начале сентября фигуристке сделали операцию на бедре, и ей необходимо пройти длительный процесс восстановления.

В частности, по словам спортсменки, ей нельзя прыгать аж до лета. Но она уже начала восстанавливать прыжки, а также учит парные элементы — для выступлений в шоу. Тем не менее Косторная планирует вернуться к активной соревновательной деятельности как фигуристка-одиночница. А если не получится, то рассматривает для себя вариант с переходом в парное катание.

Анна Щер бакова

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новоиспеченная олимпийская чемпионка пропустила всю первую половину сезона. Еще весной, после победы на Играх, Щербакова допускала, что может завершить карьеру. Но, помимо мотивационной составляющей, у Анны есть и другие причины не кататься.

В августе фигуристка перенесла операцию. Ей предстоял процесс реабилитации. На данный момент, судя по всему, он пройден — спортсменка выступала в шоу на чемпионате мира в Катаре и демонстрировала тройные прыжки. Щербакова находится в достаточно более выгодном положении, нежели та же Алена Косторная: Анна является членом основной сборной России и могла попасть на чемпионат мира без выполнения соответствующих критериев.

Но на данный момент в планы фигуристки выступления на турнирах не входят. Она учится в университете, ведет активную медийную деятельность — работала ведущей шоу «Ледниковый период» и посещала различные мероприятия в качестве почетного гостя или спикера. О дальнейшем продолжении карьеры речи не идет, но и о завершении Щербакова пока не говорила.

М ихаил Коляда

Михаил Коляда. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Трекратный чемпион России был вынужден сняться с первенства страны по состоянию здоровья. Спортсмен перенес грипп, который, в свою очередь, спровоцировал обострение хронического синусита, который у Михаила диагностировали уже не в первый раз.

С этой же проблемой Коляда столкнулся на чемпионате России в Красноярске в 2019 году. Тогда он поехал выступать прямо с больничной койки — он очень хотел попасть в состав сборной России на предстоящие международные старты — чемпионаты Европы и мира. Тогда Михаилу удалось достичь своей цели. Но в этот раз все по-другому.

Так как российские спортсмены не имеют возможности участвовать на международных турнирах, то и большого смысла идти на такой риск, как выступать с болезнью, просто нет. Да и в прошлый раз, хоть Коляда и продержался практически до конца сезона, все кончилось плачевно для него. В итоге ему пришлось перенести операцию и пропустить весь следующий сезон.

Усачева, Хр омых, Самсонов

Дарья Усачева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Эти три фигуриста — безумно талантливые спортсмены. Но всем троим мешает выступать состояние здоровья. Дарья столкнулась со страшной проблемой год назад — у нее произошел отрыв связки внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости. В итоге фигуристка не смогла войти и в текущий сезон и до сих пор не выступала на соревнованиях с момента травмы на «Гран-при» в Японии.

У Майи Хромых ситуация чуть лучше. Эта спортсменка до последнего боролась за путевку в Пекин, но проиграла борьбу. Однако в нынешнем сезоне ученица Тутберидзе до сих пор не смогла принять участия ни в одном турнире. Все из-за пореза сухожилия руки на тренировке, из-за которого она попала в больницу. Тем не менее Хромых и Усачеву объединяет то, что на чемпионат России они права не имеют, так как не выполнили критерии. Через сборную попасть в Красноярск они также не могут, так как обе являются запасными.

Несколько иная ситуация у Даниила Самсонова. Он выступил на первом этапе внутренней «Гран-при», но второго так и не получил. Набранных баллов ему, разумеется, не хватает для участия в чемпионате России. И снятие Михаила Коляды ему не помогло — в общем зачете серии фигурист только 20-й.

Дэвис/См олкин, Синицина/Кацалапов, Степанова/Букин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Все три главные танцевальные пары страны пропустили первую половину сезона. И у каждой пары на то свои причины. Олимпийские чемпионы в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов пока не приняли решения о продолжении карьеры. Поэтому еще в начале осени честно заявили: первую половину сезона точно не соревнуются.

Александра Степанова и Иван Букин объявили о приостановке карьеры. Официально было заявлено, что у партнерши обострились проблемы со спиной, и ей необходимо пройти курс лечения. По информации «СЭ», причина такого решения действительно кроется в партнерше, однако она совершенно другого характера. И фигуристка объявит о ней лично, если посчитает нужным. Пока пара не соревнуется, но, по словам Букина, у них есть планы выступать дальше.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступали на контрольных прокатах и этапах внутренней «Гран-при» по той же причине, по которой они не приедут в Красноярск. У пары возникли проблемы с документами в США, где они оба постоянно проживают и тренируются. Все дело в том, что Диана имеет американское гражданство по рождению, а Глеб — нет. Поэтому они предпочли оставаться на привычном месте. При этом не исключили и других вариантов развития событий.

Все три дуэта объединяет то, что они, как члены основной сборной, могли претендовать на чемпионат России. Но все по разным причинам от него отказались.

Дарья Павлючен ко/Денис Ходыкин

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Одна из самых необычных пар, которая всегда стремится разнообразить свое катание сложнейшими акробатическими элементами, не может принять участия в чемпионате России по состоянию здоровья партнерши. Дарья получила очень тяжелую травму на тренировке — и даже некоторое время не могла ходить.

Тренеры не дают прогнозов по дальнейшему восстановлению и вообще продолжению карьеры этих фигуристов. Но на данный момент Павлюченко/Ходыкин выбыли из строя на неопределенный срок. В этом сезоне пара, скорее всего, уже не выступит. Однако партнер продолжает сохранять оптимизм по поводу их с Дарьей будущего.

«Сейчас мы восстанавливаемся. Посмотрим, как будет проходить это процесс. Конечно, мы надеемся, что нам удастся еще выступить на соревнованиях», — сказал Ходыкин Sport24.