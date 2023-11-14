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Гран-при России

Сегодня, 08:00

Лакерник: «Про протест на оценки Валиевой ничего не слышал»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный российский судья, почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» высказался об оценках Камиле Валиевой на этапе «Гран-при России» в Казани.

— После выступления Валиевой в СМИ даже была информация о некоем протесте на оценки фигуристки. Насколько это реальная история?

— Я про протест не слышал, и вообще, протесты на решения судей и технической бригады не подаются.

Техническая бригада исходит из определения падения: «Падение определяется как потеря спортсменом контроля, с результатом, что большая часть веса его/ее тела находится на льду и поддерживается любой другой частью тела (не коньками), например рукой (руками), коленом (коленями), спиной, ягодицей (ягодицами) или любой частью руки».

[Что касается запрещенной секвенции], в правилах нет обязательств поправлять фигуриста, это не заявки, а содержание программ, предоставление которого по правилам обязательно для облегчения работы технической бригады, — объяснил Лакерник.

Камила Валиева. «Ухудшений в уровне судейства я не вижу». Судья разбирает спорный момент с участием Валиевой на «Гран-при»

Фигурное катание
Александр Лакерник
Камила Валиева
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