Федотов лидирует после короткой программы у юниоров в финале «Гран-при России»

Арсений Федотов лидирует после короткой программы у юниоров в финале «Гран-при России», который проходит в Санкт-Петербурге.

13-летний спортсмен набрал 88,79 балла за свой прокат. Второе место занимает Семен Соловьев (82,51 балла), на третьей строчке — Николай Угожаев (80,88).

Юниоры выступят с произвольными программами в пятницу, 3 марта. Начало — в 18.00 (мск).

«Гран-при России»

Финал

Санкт-Петербург

Юниоры, КМС

Короткая программа

1. Арсений Федотов — 88,79 балла

2. Семен Соловьев — 82,51

3. Николай Угожаев — 80,88

4. Владислав Дикиджи — 79,25

5. Лев Лазарев — 79,11

6. Никита Сарновский — 78,94

7. Григорий Федоров — 78,23

8. Федор Зонов — 77,32

9. Андрей Кутовой — 76,95

10. Николай Логинов — 76,71

11. Кирилл Сарновский — 76,36

12. Эдуард Карартынян — 76,25