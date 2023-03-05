Бетина Попова — о втором месте Валиевой: «Большую роль сыграли результаты короткой программы»

Хореограф Бетина Попова поделилась мнением о борьбе за второе место в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Судьям, конечно, виднее. Они видят все недокруты. Большую роль сыграли результаты короткой программы. У всех были маленькие недочеты. Несмотря на хорошо выполненные элементы ультра-си, у Камилы и Лизы были ошибки. Вот они где-то рядышком и разошлись. Думаю, логичный результат, учитывая результаты короткой программы», — цитирует Попову «Газета.Ru».

Победительницей финала Гран-при России стала Аделия Петросян. Она набрала в сумме 255,01 балла. Второе место заняла Камила Валиева (241,76 балла). Третьей стала Елизавета Туктамышева (241,61 балла).