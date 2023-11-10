ФФККР — о Валиевой: «Для Камилы Казань — родной город. Она хотела выступить именно здесь, вне зависимости от всех слушаний»

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Кононыхин прокомментировал участие олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на четвертом этапе российской серии «Гран-при» в Казани.

Соревнования проходят параллельно со слушаниями по допинговому делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Камила участвует в слушаниях дистанционно.

«Мы ждем ее приезда и у нас нет никаких опасений что она будет в Казани. Турнир заложен в ее личном календарном плане, вне зависимости от всех слушаний она хотела выступить именно здесь. В Казани ее корни и не приехать в родной город было бы для нее некомфортно. Она хотела выступить именно в Казани», — сказал Кононыхин.

Отметим, что слушания в CAS назначены на 9 и 10 ноября. Прокат короткой программы у Валиевой на «Гран-при» в Казани 11 ноября.