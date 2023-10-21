Ветлугин лидирует после короткой программы 2-го этапа «Гран-при России», в тройке — Федоров и Соловьев

Матвей Ветлугин лидирует в одиночном разряде после короткой программы 2-го этапа «Гран-при России» в Омске. Фигурист набрал 94,16 балла. В тройке идут Григорий Фдоров (93,47) и Семен Соловьев (84,88). Гран-при России по фигурному катанию-2023/24 2-й этап, «Сердце Сибири», Омск Мужчины Короткая программа 1. Матвей Ветлугин — 94,16 2. Григорий Федоров — 93,47 3. Семен Соловьев — 84,88 4. Михаил Терновский — 83,03 5. Алексей Ерохов — 82,18 6. Андрей Анисимов — 81,11 7. Михаил Полянский — 80,58 8. Марк Кондратюк — 78,96 9. Иван Попов — 69,00 10. Егор Рухин — 67,24 11. Александр Бородин — 61,63 12. Максим Петров — 57,28