Финал «Гран-при России» по фигурному катанию: основная информация

Ответы на вопросы по турниру.

Когда и где пройдет финал «Гран-при России» и когда и где завершится

Изначально турнир должен был пройти в Сочи. Однако было принято решение о переносе соревнований в Санкт-Петербург. Федерация фигурного катания России не стала называть причину данного решения, однако считается, что это было сделано для того, чтобы привлечь большое количество зрителей. В Сочи осенью проходил второй этап серии «Гран-при России», однако трибуны стадиона «Айсберг» не были заполнены и на треть.

Финал «Гран-при России» пройдет с 3 по 5 марта во Дворце спорта «Юбилейный». По окончании соревнований в воскресенье, 5 марта, состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований. Финал «Гран-при России», как и чемпионат страны, обладает статусом отборочного в основу сборной на следующий сезон.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Где смотреть трансляции финала «Гран-при России»

Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала и онлайн-кинотеатра Okko. Первый канал также покажет выступления женщин: короткая программа в эфире 4 марта с 16.20, произвольная — 5 марта с 15.15.

Расписание финала «Гран-при России»

4 марта, суббота

Танцы на льду, ритм-танец — 13.30

Женщины, короткая программа — 15.00 (в прямом эфире Первого канала — с 16.20)

Пары, короткая программа — 16.45

Мужчины, короткая программа — 18.05

5 марта, воскресенье

Танцы на льду, произвольный танец -13.00

Женщины, произвольная программа — 14.45 (в прямом эфире Первого канала — с 15.15)

Пары, произвольная программа — 16.45

Мужчины, произвольная программа — 18.15

Регламент финала «Гран-при России»

Соревнования проводятся по одиночному, парному катанию и танцам на льду по требованиям звания мастера спорта и разряду к. м. с. В каждом виде программы допускаются до 12 спортсменов (пар). Всего будут участвовать не более 144 человек.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Участники финала «Гран-при России»

К турниру допускаются спортсмены СШ, СШОР, училищ олимпийского резерва (УОР) и других организаций по заявкам территориальных федераций — членов ФФККР по наибольшей сумме набранных очков на двух Всероссийских соревнованиях «Гран-при России» в соответствии с таблицей начисления за места, занятые фигуристами, а также участники чемпионата и первенства России среди юниоров — члены сборных команд страны. В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов решающей является сумма судейских баллов, набранных в двух этапах.

Окончательный состав участников утверждается президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР.

Женщины: Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Вероника Яметова, Анастасия Зинина, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Анна Фролова, Аделия Петросян.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Александр Самарин, Андрей Мозалев, Алексей Ерохов, Артем Ковалев, Иван Попов, Макар Игнатов, Артур Даниелян.

Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Виктория Васильева — Роман Запорожец, Екатерина Гейниш — Дмитрий Чигирев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

Танцы на льду: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Тютюнина — Андрей Багин, Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Елизавета Пасечник — Максим Некрасов, Полина Усова — Михаил Антонов, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Александра Кравченко — Александр Шустицкий, Яна Матвейшина — Тимофей Субботин, Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев, Александра Прокопец — Александр Васькович, Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов.

Что говорят участники о финале «Гран-при России»

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о подготовке к финалу «Гран-при России».

«Как идет подготовка к финалу «Гран-при»? Подготовка идет в штатном режиме, тренируемся. Буквально вчера у меня была последняя тренировка недели, сегодня должен был быть выходной, но я его буду проводить здесь (на соревнованиях по синхронному катанию в Санкт-Петербурге, где Дмитрий выступает с показательным номером. — Прим. «СЭ»), даря эмоции публике и командам. Буду выступать с показательным номером.

Подготовка к финалу проходит в штатном режиме, мы с нашим тренерским штабом идем по дороге, которую выстроили. Изменений конкретных никаких нет, лишь только работаем над стабильностью, выносливостью, чтобы показать программы в самом лучшем виде", — сказал Алиев журналистам.

Чемпион Санкт-Петербурга Глеб Лутфуллин также рассказал о подготовке к финалу «Гран-при».

«Все турниры важные, на всех хочется показать свой максимум. В программах ничего не меняли, всё оставили как есть. Потихоньку готовлюсь, стараюсь. К финалу «Гран-при» спокойно отношусь, у меня вырабатывается адреналин. Не переживаю, нервов нет. Я не трясусь, выхожу и просто делаю — либо хорошо, либо плохо», — сказал Лутфуллин журналистам.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Фавориты финала «Гран-при России»

Хореограф Елена Радионова считает Камилу Валиеву и Софью Акатьеву фаворитами финала «Гран-при России» по фигурному катанию в турнире среди женщин:

«Сейчас постоянно обновляются списки участников. Если Валиева будет выступать, то считаю ее фаворитом соревнований. Ну и действующую чемпионку России Софью Акатьеву, конечно же. Поборется ли за золото Муравьева? Софья — очень компонентная фигуристка. У нее очень большой потенциал, и я уверена, что у нее все еще впереди. Это первый ее сезон по взрослым, можно сказать, только вливаешься. А уже на второй год нужно доказывать свое место» — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Также Елена выделила Евгения Семененко и Петра Гуменника и назвала их будущим мужского одиночного катания в России.

«Любые противостояния — это всегда интересно. Снова хочется увидеть дуэль Семененко и Гуменника. Тем более, честно признаюсь, это два моих любимых одиночника. Я считаю их будущим российского мужского одиночного катания. За обоих ребят буду болеть, но победит сильнейший», — цитирует Радионову Metaratings.ru.

Призовой фонд финала «Гран-при России»

В сентябре генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал о призовых на российских соревнованиях нового сезона. Также был назван призовой фонд и на финал «Гран-при», согласно которому победитель получит 1 миллион рублей.

Первое место — 1 миллион рублей

Второе место — 750 тысяч рублей

Третье место — 500 тысяч рублей

Александра Трусова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кто из популярных спортсменов пропустит финал «Гран-при России»

Александра Трусова: серебряный призер Олимпиады-2022 пропустит турнир из-за проблем со спиной. Об этом заявила «СЭ» заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Созвонилась со Светланой Соколовской, да. У Трусовой болит спина», — сказала Тарасова «СЭ».

В текущем сезоне 18-летняя Трусова приняла участие в двух этапах «Гран-при», но снялась с чемпионата России, который проходил 22-25 декабря в Красноярске, по причине болезни.

Михаил Коляда: призер Олимпиады и чемпионата мира не выступит в финале «Гран-при». О причинах снятия не сообщалось. На чемпионате России фигурист не выступал из-за обострения хронического синусита.

«Да, я снялся», — коротко ответил Коляда на вопрос корреспондента «СЭ».

Ксения Синицына: российская фигуристка пропустит турнир по состоянию здоровья.

«К сожалению, я не выступлю в финале «Гран-при». Список участников был сформирован в первых числах февраля, а у меня на этот момент был недопуск к спорту по медицинским показаниям. Поэтому сейчас я постепенно набираю форму, чтобы не произошел рецидив», — сказала Синицына РИА Новости.

Билеты на финал «Гран-при России»

Открытая продажа билетов на турнир стартовала еще в январе. Стоимость составляет от 250 до 3200 рублей. Приобрести их можно на сайте Kassir.ru.