«Гран-при ISU» против «Гран-при России». Когда от изоляции проигрывают все

Наше фигурное катание без международных стартов притормозило в развитии, но и в мире ситуация не лучше.

Марафон турниров по фигурному катанию подошел к концу. Позади сразу 12 этапов серии «Гран-при» — шесть российских и шесть международных. Каждый отдельный турнир таил свои интриги, радостные моменты и моменты разочарования. Но общие итоги можно подводить только в совокупности. И главный — женское одиночное и парное катание как минимум остановились в развитии, а по сути, откатились на пару лет назад. Российские турниры больше не смотрятся на космическом уровне в сравнении с международными. Притом что и последние потеряли в качестве — даже по сравнению с прошлым годом.

По общей сумме всех результатов в шестерке лучших — пять россиянок

Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Техас, Ванкувер, Анже, Чунцин, Эспоо и Осака. Вместе с фигуристами мы совершили (пусть чаще всего и виртуальное) путешествие по шести странам и шести регионам России. За разовым исключением этапы серии «Гран-при» от ISU шли параллельно с этапами «Гран-при России». Это позволяло сравнивать результаты турниров. И пусть прямые аналогии едва ли уместны, определенные тенденции отследить можно. Главной новостью первой половины сезона стал тот факт, что российское женское одиночное больше не выглядит инопланетно на фоне иностранных соперниц. Несколько раз результат чемпионки за рубежом был выше, чем баллы лучшей фигуристки на нашем старте. По общей сумме всех результатов в шестерке лучших — пять россиянок. Но Каори Сакомото на их фоне точно не выглядит лишней.

Японка выступала примерно на уровне Софьи Муравьевой и Камилы Валиевой, и это со скидкой на особенности национального судейства. Принципиально иного характера оценки только у Аделии Петросян. Она так и осталась единственной, кому в России покорился четверной и тройной аксель. На международных стартах у девушек было также ровно две удачных попытки ультра-си — четверной тулуп Рион Сумийоши и тройной аксель Эмбер Гленн. Дальше них пустота, но отсутствие ультра-си — это еще полбеды. Мы не видим и звенящих прокатов с тройными, что привело к заметному спаду оценок у лидеров прошлого сезона. И это общий тренд — у российских и зарубежных спортсменов заметна дефляция результатов. Две представительницы Бельгии в финале «Гран-при ISU» — это, конечно, здорово, но Нина Пиццароне в топ-6 — это нечто.

Каори Сакамото. Фото Reuters

От практики добора пропускавших этапы «Гран-при» надо отказываться

О том, кто выйдет в финал «Гран-при» в России (вернее, пройдет на Спартакиаду сильнейших, финал заменившую) и на чемпионат страны, говорить с полной уверенностью не приходится. Формально на спартакиаду должны ехать 12 лучших одиночников обоего пола, 10 танцевальных дуэтов и 8 спортивных пар. На чемпионат России — по 18 представителей одиночного катания, 15 танцевальных дуэтов и 12 пар. Не набрал нужного количества баллов по итогам этапов «Гран-при» или пропустил соревнования — за главными стартами года будешь следить по телевизору. Только вот в регламенте есть «подушки безопасности» для членов сборной. Елена Чайковская уже подтвердила, что окончательные списки участников «будут утверждены президентом федерации по рекомендации тренерского совета ФФККР». Чем этот самый тренерский совет будет руководствоваться, остается только догадываться. Но если условная Софья Акатьева захочет выступать — ее допустят.

В подобной ситуации обидно только за спортсменок из регионов, пробивавшихся на главные старты с последних мест. София Захарова, Ксения Гущина, Екатерина Анисимова и Арина Кшецкая — стоит только звездным соперницам изъявить желание, и кому-то из них придется остаться дома. Выходом из сложной ситуации могли бы стать wild card для дополнительных участников, но наша федерация не любит искать компромиссных решений. О том, что думают при этом фигуристки третьего эшелона, мало кого волнует — вспомните трагедию сочинской одиночницы Алины Заборы. Последняя, кстати, уже завершила карьеру и начала работать тренером, а на чемпионате страны побывать не смогла. Раньше принципиальность федерации хотя бы объяснялась тем, что ЧР — это отборочный турнир для крупных международных стартов. Сейчас это турнир сам в себе, и почему мимо него могут пролететь те, кто заслужил его по праву, решительно непонятно.

Максим Дешам и Деанна Стелато-Дудек. Фото USA Today Sports

40-летняя парница из Канады выступает вровень с нашими дуэтами

Еще больше недоумения будет, если в обход регламента на Спартакиаду сильнейших поедут Майя Хромых или Даниил Самсонов. Эти спортсмены не набрали необходимого количества очков, уступив соперникам. Но вот только тренируются они в команде «Хрустального». Из других мини-сенсаций — на чемпионат страны не отобрался Илья Яблоков. Некогда талантливый юниор и амбассадор спонсорского мороженого провалил оба своих этапа, но остается первым запасным — его вызовут в случае снятий. Ветераны постепенно уступают молодежи — во главе таблицы Владислав Дикиджи и Евгений Семененко. 19-летний Дикиджи и вовсе стал главным открытием серии, только вот его успехи в дальнейшем не так очевидны. По лучшим отдельным результатам он уступает тому же Семененко, Петру Гуменнику и даже Роману Савосину. Зато берет свое стабильностью — только Дикиджи с Савосиным в топ-6 по общей сумме баллов в мире за все старты.

Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа для наших одиночников недосягаемы. Но вот за третье место мог бы побороться любой из наших парней элитной группы, прежде всего, конечно, Гуменник или Дикиджи. В то же время в парном катании конкуренцию нашим дуэтам вполне мог бы составить канадский дуэт Деанна Стелато-Дудек/Максим Дешам. 40-летняя Деанна не смотрится сильно хуже, чем наши юниорские дуэты, к тому же многие ребята сделали шаг назад по сравнению с прошлым годом. Даже Александра Бойкова с Дмитрием Козловским пока неубедительны, и только Анастасия Мишина с Александром Галлямовым держат привычный уровень. Сравнивать результаты в танцах — самое неблагодарное, но Александра Степанова с Иваном Букиным виртуально лучшая пара мира. А если серьезно, то им сейчас от отстранения хуже всех — турниры стали, по сути, показательными выступлениями с заранее прописанными ролями.

«Гран-при России»-2023/24

Общий зачет

Мужчины

1. Владислав Дикиджи — 36 (570,21)

2. Евгений Семененко — 34 (555,61)

3. Роман Савосин — 32 (566,12)

4. Петр Гуменник — 32 (543,43)

5. Александр Самарин — 30 (520,20)

6. Марк Кондратюк — 28 (524,74)

7. Матвей Ветлугин — 28 (522,58)

8. Андрей Мозалев — 26 (518,16)

9. Дмитрий Алиев — 26 (502,85)

10. Глеб Лутфуллин — 24 (510,67)

11. Макар Игнатов — 24 (499,56)

12. Алексей Ерохов — 24 (490,29)

13. Даниил Самсонов — 22 (491,95)

14. Семен Соловьев — 22 (489,37)

15. Федор Зонов — 20 (448,81)

16. Григорий Федоров — 18 (474,42)

17. Даниил Постарнаков — 18 (442,72)

18. Андрей Мухортов — 12 (440,1)



Женщины

1. Аделия Петросян — 36 (471,05)

2. Анна Фролова — 34 (426,43)

3. Софья Муравьева — 32 (439,06)

4. Алина Горбачева — 32 (424,73)

5. Вероника Яметова — 32 (424,04)

6. Камила Валиева — 30 (439,81)

7. Дарья Садкова — 30 (425,25)

8. Ксения Синицына — 30 (421,23)

9. Мария Агаева — 28 (411,2)

10. Елизавета Куликова — 26 (407,95)

11. Ксения Гущина — 26 (398,92)

12. София Захарова — 24 (379,3)

13. Людмила Фурсова — 22 (362,12)

14. Майя Хромых — 20 (375,92)

15. Софья Важнова — 18 (370,8)

16. Мария Талалайкина — 16 (359,1)

17. Екатерина Анисимова — 14 (377,88)

18. Арина Кшецкая — 14 (364,78)



Спортивные пары

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 36 (469,84)

2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 36 (456,90)

3. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук — 32 (441,99)

4. Елизавета Осокина — Артем Грицаенко — 30 (429,8)

5. Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков — 28 (421,33)

6. Юлия Артемьева — Алексей Брюханов — 28 (415,90)

7. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 24 (402,08)

8. Алена Косторная — Георгий Куница — 22 (392,66)

9. Таисия Собинина — Денис Ходыкин — 20 (379,48)

10. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев — 18 (402,26)

11. Дарья Бояринцева — Роман Плешков — 18 (386,48)

12. Виктория Васильева — Роман Запорожец — 12 (347,35)



Танцы на льду

1. Александра Степанова — Иван Букин — 36 (435,71)

2. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин — 36 (415,74)

3. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 32 (397,84)

4. Елизавета Шанаева — Павел Дрозд — 32 (397,54)

5. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин — 28 (377,17)

6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко — 26 (362,15)

7. Софья Шевченко — Андрей Ежлов — 22 (352,83)

8. Дарья Савкина — Александр Вахнов — 18 (349,43)

9. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 18 (347,70)

10. Софья Тютюнина — Матвей Грачев — 18 (345,14)

11. София Качушкина — Марк Волков — 18 (339,19)

12. Александра Прокопец — Александр Васькович — 18 (338,94)

13. Полина Усова — Михаил Антонов — 12 (327,87)

14. Варвара Курносенко — Федор Варламов — 10 (167,05)

15. Ксения Краусова — Даниил Корочкин — 9 (283,91)