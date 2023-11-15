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Фигурное катание

Сегодня, 09:20

Анна Щербакова — о конкурентах: «Тяжело заводить дружбу с кем-то из своего вида. Не понимаю такого»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала в интервью «СЭ» о взаимоотношениях с соперниками.

«У меня все друзья сейчас уже не из фигурного катания. Мне тяжело заводить дружбу с кем-то из нашего вида, тем более с прямыми конкурентами… Я не понимаю такую дружбу, но говорю лично про себя. Можно общаться с кем-то из одиночного хорошо, из пар, но не скажу, что я с кем-то близко общаюсь. Максимум пожелать удачи, могу кому-то симпатизировать. Не более.

Какая атмосфера на разминке? Знаете, смотря какая пара рядом… Но вообще все хорошие ребята. Мы не дружим с ними не потому, что они какие-то не такие. Просто у нас общая цель, одна на всех. А пьедестал — не резиновый… На разминке все ведут себя прекрасно, проблем нет», — сказала Щербакова.

 
Анна Щербакова и&nbsp;Егор Гончаров. «Дублер — это звучит унизительно. Будто я жалкая копия». Полная тезка Анны Щербаковой требует к себе уважения

Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.

Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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