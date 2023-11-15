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Сегодня, 09:00

Фигурист Гончаров — об изоляции: «Мы были первыми на чемпионате России, но у нас нет даже этапов «Гран-при»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Егор Гончаров, выступающий в танцах на льду с Анной Щербаковой, в интервью «СЭ» рассказал о сложностях из-за международной изоляции российского спорта.

«Наверное, это наш последний с Аней юниорский сезон, скорее всего так. Единственное, что может заставить нас передумать, — изменения на международной арене. Но именно чемпионат мира интересен, не этапы «Гран-при». Юниорский мир дает и статус, и звание, да и для себя опыт неоценимый. Мы выступаем только внутри России уже несколько сезонов, без международных стартов. И хотя у нас интересные соревнования, опыта конкуренции на международном уровне не хватает.

Мы были первыми на первенстве России, то есть юниорском чемпионате страны. А у нас не то что чемпионата мира за это нет, даже этапов «Гран-при» еще ни разу в карьере не было. Но у всех свои сложности. До этого была пандемия. У нас в группе ребята попались на коронавирусе, тоже никуда не ездили… Очень обидно было», — сказал Гончаров.

 
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Щербакова с Гончаровым — чемпионы первенства России-2023 среди юниоров.

Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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