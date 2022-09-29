Авербух назвал разумным решение фигуристов Загорски и Гурейро взять паузу в карьере

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух высказал мнение, что решение фигуристов Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро взять паузу в карьере является разумным.

«Тем более Тиффани каталась на последнем турнире (чемпионате России 2022 года), когда очень сильно болела, ребята едва доехали программу, — приводит ТАСС слова Авербуха. — В общем, эта пара давно выпала из топа в России. Вернуться, конечно, в нашу лидирующую тройку будет очень и очень сложно, но, как говорится, нет ничего невозможного, главное, пожелаю ребятам найти себя».

В четверг, 29 сентября, Гурейро сообщил, что его дуэт с Загорски принял решение сделать паузу в карьере. В 2021 году Загорски перенесла менингит и проходила длительный процесс восстановления.

Загорски 28 лет, Гурейро 31 год, они выступают в дуэте с 2014 года. Фигуристы являются призерами этапов Гран-при, в сезоне-2020/21 они стали вторыми на чемпионате России, также на счету дуэта две бронзовые медали чемпионатов страны. Загорски и Гурейро являются участниками Олимпийских игр в Пхенчхане.