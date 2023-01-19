Фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Врачи намерены отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) госпитализированного из-за пневмонии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

По информации источника, организм российского спортсмена постепенно восстанавливается и способен функционировать самостоятельно.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — сообщил источник ТАСС.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.