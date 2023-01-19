Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:17

Фигуриста Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Врачи намерены отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) госпитализированного из-за пневмонии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

По информации источника, организм российского спортсмена постепенно восстанавливается и способен функционировать самостоятельно.

«Накануне к Костомарову впервые за все это время могла прийти супруга. Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — сообщил источник ТАСС.

10 января Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Роман Костомаров
1
Читайте также
На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы
Рублев — в третьем круге Australian Open. Лидеры нашего мужского тенниса пока без потерь
ФСБ возбудила дело о шпионаже против американца за сбор биологической информации
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Хореограф Мариинки Смекалов выбрал лучшего между Плющенко и Ягудиным

Хореограф Смекалов раскрыл секрет спортивного долголетия Туктамышевой