Фигуристка Базарова о конфликтах в спорте: «Не стоит смешивать профессиональное и личное. Нужно разделять работу и жизнь»

Чемпионка России и призер чемпионатов Европы Вера Базарова в интервью «СЭ» рассказала о том, как пережила решение ее бывшего партнера Юрия Ларионова выступать с новой партнершей.

«Зависит от человека. Есть примеры, когда партнер с партнершей ненавидят до конца жизни друг друга и не общаются. В то же время встречаются и такие, когда в гости друг к другу ходят, желают удачи. Как по мне — важно уметь разделять работу и жизнь. С одной стороны, отношения человеческие, с другой — профессиональные как партнера и партнерши. Не стоит это смешивать. Переход от одного тренера к другому тоже эмоциональная история, которая разрушает всех, и хорошо бы попытаться сгладить углы, не давить на больное.

Обида на Забияко? Нет, Наташа тут точно ни при чем. Она большая молодец, я ее уважаю, мы еще общались с ней, когда она каталась за Эстонию. Я видела, как она пашет каждый день, пара с Юрием была визуально тоже приятная, достойная. В итоге не срослось, так бывает, но поверьте, я зла им не желала. Ни Наташе, ни Юре. Собственно говоря, мне было уже и не до него. Есть новый партнер, новая жизнь. Зачем зацикливаться на прошлом и помнить только плохое? Лучше смотреть на себя и заниматься любимым делом», — сказала Базарова.

В 2014 году партнер Базаровой Ларионов решил продолжить карьеру с Натальей Забияко. Их дуэт просуществовал вместе меньше года.