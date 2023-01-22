Фигуристка Скопцова назвала причину тяжелой травмы Зининой

Российская фигуристка и тренер Анастасия Скопцова в интервью «СЭ» поделилась мнением о травме Анастасии Зининой в короткой программе на Кубке Первого канала. Зинина упала с тройного лутца и не смогла завершить выступление.

— Возможно, главное события дня, и оно грустное — травма Насти Зининой. Что пошло не так, на твой взгляд с трибуны?

— Скорее всего, был недокрут, она очень неудачно слетела на бок. Мне так показалось с моего ракурса, я не была вблизи.

— А часто вообще такое на тренировках — фигурист прыгнул, упал и встать потом не может? Это же не на каждой тренировке, надеюсь?

— Нет. На тренировки многие надевают защиту, специальные шорты, а здесь Настя упала прямо на бедро, на косточку. Думаю, это очень больно. Очень надеюсь, что там нет никаких повреждений серьезных. Она упала не на мягкие ткани, а прямо на кость. Желаю ей здоровья, поправляться скорее. Надеюсь, там все хорошо, просто сильный ушиб, а не трещины какие-нибудь, не дай бог. (Позже было подтверждено, что у Зининой сильный ушиб. — Прим. «СЭ»)

— Ты откатала бы сейчас программу за одиночницу? Если бы позвонили с просьбой о замене?

— Как я откатаю, если я никогда не прыгала! Без прыжков — откатаю, конечно. Если у кого будут проблемы, звоните мне, откатаю ваши программы без прыжков! (смеется) Обращайтесь.

После первого дня турнира команда Алины Загитовой опережает команду Камилы Валиевой на семь баллов.