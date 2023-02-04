Щербакову не пригласили на вручение премии ISU из соображений безопасности

Российскую фигуристку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU) из соображений безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Церемония пройдет 5 февраля в Цюрихе (Швейцария).

«Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своем заседании в октябре 2022 года. Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ. Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ISU.

При этом в организации добавили, что спортсмены, не получившие приглашение, могут присоединиться к мероприятию виртуально.

Щербакова попала в тройку претендентов на награду ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал попали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а также американец Натан Чен. Все номинанты стали олимпийскими чемпионами на Играх-2022 в Пекине (Китай).