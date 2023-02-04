Щербакову не пригласили на вручение премии ISU из соображений безопасности

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Российскую фигуристку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU) из соображений безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Церемония пройдет 5 февраля в Цюрихе (Швейцария).
«Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своем заседании в октябре 2022 года. Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ. Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ISU.
При этом в организации добавили, что спортсмены, не получившие приглашение, могут присоединиться к мероприятию виртуально.
Щербакова попала в тройку претендентов на награду ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал попали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, а также американец Натан Чен. Все номинанты стали олимпийскими чемпионами на Играх-2022 в Пекине (Китай).