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Фигурное катание

7 октября, 23:46

Фигуристка Бойкова рассказала о поддержке отца на Мемориале Панина-Коломенкина

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Плакаты в поддержку пары Бойкова/Козловский.
Фото «СЭ»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, после короткой программы на Мемориале Николая Панина-Коломенкина рассказали о поддержке родителей на соревнованиях.

— Для вас повесили два баннера. Вы видели?

Бойкова: Да. Один из них — моего папы, на самом деле.

Козловский: Вы знаете, мы видели в социальных сетях, что одна из наших болельщиц даже приехала из Москвы на нас посмотреть. Очень приятно. Мы рады быть здесь, мы рады вновь вернуться к соревновательным программам. Мы рады окунуться в эту атмосферу настоящего большого спорта.

— Папа Александры держал плакат. Это было для вас сюрпризом?

Бойкова: Нет, я знаю этот плакат, у папы их несколько, он их периодически меняет. Какой именно будет, я не знаю никогда.

— Ваши родители часто присутствуют на соревнованиях?

Бойкова: Папа старается всегда, мама — по-возможности.

Козловский: На крупных соревнованиях родители всегда старается нас поддерживать, и это для нас очень важно. Энергетика семьи, мне кажется, самое ценное, самое мощное.

Бойкова: Вот вы спрашивали, смотрели ли мы прокаты. Да, мы смотрели всей семьей. И даже моя кошка пришла, легла перед телевизором и так смотрела. Всегда всей семьей смотрим.

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