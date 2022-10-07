Фигуристка Бойкова рассказала о поддержке отца на Мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, после короткой программы на Мемориале Николая Панина-Коломенкина рассказали о поддержке родителей на соревнованиях.

— Для вас повесили два баннера. Вы видели?

Бойкова: Да. Один из них — моего папы, на самом деле.

Козловский: Вы знаете, мы видели в социальных сетях, что одна из наших болельщиц даже приехала из Москвы на нас посмотреть. Очень приятно. Мы рады быть здесь, мы рады вновь вернуться к соревновательным программам. Мы рады окунуться в эту атмосферу настоящего большого спорта.

— Папа Александры держал плакат. Это было для вас сюрпризом?

Бойкова: Нет, я знаю этот плакат, у папы их несколько, он их периодически меняет. Какой именно будет, я не знаю никогда.

— Ваши родители часто присутствуют на соревнованиях?

Бойкова: Папа старается всегда, мама — по-возможности.

Козловский: На крупных соревнованиях родители всегда старается нас поддерживать, и это для нас очень важно. Энергетика семьи, мне кажется, самое ценное, самое мощное.

Бойкова: Вот вы спрашивали, смотрели ли мы прокаты. Да, мы смотрели всей семьей. И даже моя кошка пришла, легла перед телевизором и так смотрела. Всегда всей семьей смотрим.