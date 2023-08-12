Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница сыграли свадьбу

Сегодня, 18:07
Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, поженились.
19-летняя Косторная в своем Telegram-канале опубликовала видео со свадьбы, на котором присутствуют фигуристки Дарья Усачева и Анна Щербакова.
Щербакова в своих соцсетях также поделилась видео со свадьбы Косторной и Куницы.
Куница и Косторная занимаются в группе тренера Сергея Рослякова, в предстоящем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.
Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании. Она перешла в парное катание в начале этого года.