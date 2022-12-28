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Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Фигуристы Осокина и Грицаенко дали совет Косторной касательно парного катания

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко рассказали, что бы они посоветовали чемпионке Европы Алене Косторной относительно парного катания. Алена сейчас выступает в шоу с Георгием Куницей и уже выучила тройной выброс.

Лиза: Ох, даже не знаю. Это ее решение, но... Придется очень много работать!

Артем: Я бы посоветовал найти группу подходящую. Нужно найти своих людей. Когда в Питере я катался, я думал, что так и должно быть, но когда переехал в Пермь, оказалось, что есть гораздо более удобные тренировки и тренеры понимающие.

Лиза: Присоединюсь к этому. В Перми оказалось намного лучше, комфортная атмосфера, уютная, чувствуешь себя человеком.

Артем: Все понимают, советуют, общаются. Если нам что-то не нравится или мы хотим что-то добавить, нас выслушают.

Лиза: Отношения «тренер — спортсмен» хорошие.

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Фигурное катание
Алена Косторная
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
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Фигуристы Осокина и Грицаенко рассказали, как можно было отметить получение медали на российско-китайских играх