Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на перепалку между двумя экс-фигуристами Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Милые бранятся — только тешатся. Прекрасная история, пусть дальше продолжают пикироваться. Оба — молодцы, оба — великие. Я не буду отвечать в духе Татьяны Тарасовой, скажу, что это всегда прекрасно. Разговоры о виде спорта хороши в любом случае. Одинаково уважаю и Плющенко, и Ягудина. Пусть продолжают пикировки, пусть участвуют в шоу, пусть комментируют и проявляют себя в любом жанре. Это здорово!» — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам, заявив, что тот не умеет кататься.

В свою очередь Ягудин ответил на высказывание Плющенко в своем телеграм-канале цитатой Ноэла Мойнихана «статистика может доказать что угодно».