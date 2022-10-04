Железняков считает невозможным возвращение Трусовой к Тутберидзе: «Сколько можно наступать на грабли?»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «СЭ» предположил, возможно ли возвращение Александры Трусовой в «Хрустальный» после ухода в группу к Светлане Соколовской.

— Вы верите, что возможно очередное возвращение Трусовой в группу Этери Тутберидзе?

— Думаю, это уже невозможно. Сделала один раз — может, ошибка. Пришла, поговорила, друг друга поняли, человек вернулся. Когда это происходит второй раз — это уже система. Человек не сделал никаких выводов. Он поступает так, как считает нужным. Может, это правильно. Но как делает Александра — это не выглядит благодарным делом. Это просто некрасиво. Можно уходить нормально, по-человечески, красиво. Но трансферное окно уже было закрыто, все было сделано, программа была поставлена. Что опять не так? Думаю, никому не надо объяснять, что такое профессиональная команда тренеров группы Тутберидзе. Одна из лучших команд в мире. Что же ты ищешь? Чего ты не можешь найти? Может, стоит в себе покопаться, найти проблемы в себе? Либо же второй вариант — побежала за любимым человеком, не подумав ни о чем. Мы все это проходили, подростковая безумная любовь, бросались в омут с головой, а потом думали о последствиях. Такой вариант может быть, я не отрицаю. Но это странно выглядит для карьеры Александры. Она не слушает наставников. Что хочу, то ворочу. Прислушайся к наставникам, к родителям. Человек в 18 лет не может иметь такую мудрость, которая есть у Этери Тутберидзе. Она прошла все — и огонь, и воду, и медные трубы. Как и другие члены команды. Прислушайся к людям, все у тебя получится. Сколько можно наступать на одни и те же грабли?

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.