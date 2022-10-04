Губерниев — о переходе Трусовой к Соколовской: «Пусть побольше переходит, и мы будем про нее говорить»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход фигуристки Александры Трусовой в группу Светланы Соколовской.

«Перешла и перешла. Опять разговоров много. Спортсмены переходят, солисты из групп переходят. Нормальный процесс. Пусть переходит, пусть побольше переходит, и мы будем про нее говорить», — сказал Губерниев «СЭ».

18-летняя фигуристка является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года, также имеет две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.

В сезоне-2020/21 Трусова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, после чего вернулась к Этери Тутберидзе.