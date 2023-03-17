Источник: Костомарову поменяли схему лечения для улучшения состояния

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова начало улучшаться, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 46-летнему фигуристу удалили трахеостому, сейчас он находится в сознании. Врачи проверяют показатели крови каждые 6 часов. Костомарову поменяли схему лечения, которая дала положительный результат.

Сообщается, что руку спортсмена медики пока не трогают, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.

Ранее информировалось, что фигуриста сняли с ИВЛ и он начал говорить.

Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.